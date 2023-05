El nuevo festival veraniego en Mallorca, Es Jardí, ha anunciado hoy las últimas incorporaciones a su cartel. Carlos Sadness, M Clan, la fiesta Bresh y los tributos a bandas de la talla de Abba y The Beatles son algunos de los nombres destacados de la cita. La propuesta cultural se establecerá en el Recinto del Mallorca Live Festival en Calvià cada semana entre el 16 de junio y el 6 de agosto.

El ciclo celebrará su gran inauguración con ‘Summer of Love’, un primer atardecer que promete ser la "gran apertura del verano" en la isla, seguido de una programación variada con nombres como Sara Baras, David Bisbal, Luz Casal, Guitarricadelafuente, Homenaje a Zimmer Williams y Morricone, Vanesa Martín, Melendi, Mónica Naranjo, Danny Ocean, Rosario y UB40.

El mejor pop y rock con Carlos Sadness y M Clan

Carlos Sadness volverá a Mallorca el 7 de julio haciendo una parada en Es Jardí. Su música y poesía le han labrado al creador del “pop galactropical” una legión de seguidores por todo el mundo. Tras el éxito de su álbum Tropical Jesus (2020), en 2022 siguió explorando ritmos tropicales con Perreo Bonito, un EP que incluye la colaboración del mismo título con La Bien Querida o una versión de Ojitos Lindos de Bad Bunny y Bomba Estéreo.

M Clan es considerada como una de las mejores bandas de rock de España. Carolina, Llamando a la tierra o Miedo son sólo algunos de sus muchos clásicos y sus conciertos son citas imprescindibles para los amantes del rock & roll, que podrán encontrarse con ellos el 23 de julio en Es Jardí.

Un evento para los más nostálgicos

Desde Ibiza llega a Es Jardí el famoso evento temático Children of the 80's, que trae de vuelta el auténtico ambiente de los ochenta en directo junto a los artistas más conocidos y las bandas internacionales del momento. El 25 de junio la cita será con OBK, proyecto clave del synth-pop nacional de esa época, actualmente liderado por Jordi Sánchez y la segunda fecha se celebrará el próximo 6 de agosto trayendo a Mallorca a un artista invitado especial que se anunciará en las próximas semanas.

ABBA y The Beatles, una experiencia única

Después de ocho años de trayectoria por festivales, espacios míticos como el Consulado de Suecia y estadios como el Estadi Olímpic de Barcelona, ABBA The New Experience traerá el 30 de junio a Es Jardí “ABBA The New Experience (Evolution)”, su nuevo espectáculo en el que llevan más allá las míticas canciones de ABBA y donde la experiencia con el público es más intensa.

El 15 de julio, la banda Abbey Road, con más de 30 años de carrera, llegará a Mallorca con “The Beatles Show”, un espectáculo en el que se combina la tecnología con la esencia de los Beatles. Un espectáculo para todas las edades, donde el público puede cantar y bailar unos himnos universales que forman parte del imaginario musical de todo amante de la música.

Tercera Bresh en Mallorca

Tras el éxito de la primera edición en la isla dentro del ciclo Mallorca Live Summer 2022 y su paso por la última edición de Mallorca Live Festival, la Bresh, conocida como “La Fiesta Más Linda del Mundo”, será un evento especial dentro de la programación de Es Jardí el 6 de julio. La Bresh nació en 2016 en Argentina con la misión de crear una nueva escena nocturna que representara los valores de las nuevas generaciones y se ha convertido en un punto de encuentro para caras conocidas a nivel mundial, como Rosalía en Nueva York, Ester Expósito y Lola Índigo en Madrid o Nathy Peluso y C. Tangana en Las Vegas.

La música cubana como protagonista

Por último, entre las nuevas confirmaciones de Es Jardí se encuentran Los Vav Van, la agrupación ganadora de un Grammy favorita en Cuba y orquesta insignia de la música popular bailable cubana. La banda es creadora y defensora del Songo, que pronto será reconocido como un ritmo propio y nuevo entre los ritmos populares cubanos.

Los inconfundibles ritmos de Buena Vista Social Club sonarán en Es Jardí el 4 de agosto gracias a Estrellas de Buena Vista y más, un homenaje al extraordinario grupo de músicos y el álbum grabado en tan solo siete días en 1996 en los antiguos estudios EGREM de la década de 1950 en La Habana. La segunda cita Latin Vibes traerá un espectáculo con 11 músicos sobre el escenario, entre ellos miembros originales de la agrupación y grandes artistas de la música cubana.