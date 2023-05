Gemma Camps: «Hay mujeres directoras, solo que no se les da trabajo»

Alzó la batuta por primera vez hace tres años cuando se puso al frente de la Orquesta Sinfónica y Corazones de la Universidad Rey Juan Carlos, pero no fue la primera vez que se hizo escuchar: Gemma Camps, graduada en Composición y Dirección de Orquesta y Coro, lleva toda su carrera trabajando para la visibilización de la mujer en el mundo de la música clásica.

Ahora, se enfrenta a un nuevo reto: dirigir la primera banda íntegramente femenina de Mallorca que empezará su andadura en septiembre y pretende ampliarse en un futuro al resto de islas. Su objetivo es «promover», «profesionalizar» y «dignificar» la creación femenina y «fomentar la composición de compositoras» en una comunidad autónoma que «invierte menos en cultura» y, por ende, en un «colectivo discriminado».

Según la directora, no recuerda cuándo se inició en la música clásica: «Mis padres siempre cuentan que yo entoné antes de hablar. Es curioso porque en mi familia no hay músicos». Tras formarse en piano, canto y percusión, encaminó su carrera hacia la dirección de coros y orquestas.

«Me fascinaba la música pero no me llamaba la atención ningún instrumento, y eso que toco varios. Yo quería manipular la música pero no tocar y mis padres se volvieron locos, no sabían qué hacer conmigo. Hablaron con mis profesores y vieron que era un caso raro, que yo debía ser directora. Desde ese momento ha sido mi sueño», confiesa a este medio.

Después de varios años tras la dirección artística de múltiples proyectos, pudo poner en práctica sus conocimientos de dirección en los coros y la orquesta de la Universidad Rey Juan Carlos. «Es mi primer proyecto dirigiendo y he podido añadirle mi esencia. En ningún sitio te enseñan a ser tú, te enseñan cómo hacer las cosas. Fue un antes y un después: me encontré a mí misma como directora», recuerda Camps.

Con el ciclo de conferencias La mujer en la dirección de orquesta del Club de las Mujeres Invisibles empezó su labor de visibilización de la mujer en el mundo de la música clásica. «Muchas veces me dicen ‘¡Anda, eres la primera!’, y ojalá ser la 1.534. Te invita a reflexionar sobre que no somos tantas, y eso que en los conservatorios somos más porcentaje de mujeres pero, cuando se traslada al mundo laboral, las mujeres somos menos y, por desgracia, seguimos cobrando menos. Y es que hay mujeres directoras, solo que no se les da trabajo», denuncia la músico.

«En mi caso, en tercero de la carrera de Dirección me di cuenta de que no nos habían puesto ningún vídeo de ninguna mujer. Hay mucho trabajo por hacer. Hasta que no tengamos que hacer estas iniciativas, no habremos terminado», añade la directora.

Bajo esta premisa nace el proyecto de la Banda de Dones de Mallorca, creada por la asociación cultural La voix de l’âme en colaboración con la Jove Orquestra de les Illes Balears. Gemma Camps afirma que el objetivo tras la iniciativa es «poner en valor la creación femenina y la profesionalización», además de «dar dignidad» a su oficio.

«Todavía nos cuesta (a las mujeres) acceder a un mundo laboral que es desigual. Por desgracia, eso pasa más en comunidades autónomas como la nuestra, con menos inversión en cultura, y cuanto menos se invierta, menos se invertirá en un colectivo discriminado», dice.

La mallorquina promete que, con «amor e ilusión», pondrán en valor a las músicos mallorquinas: «No tenemos que llamar a nadie de fuera, aquí conozco a muchísimas mujeres profesionales o que van en camino de serlo que pueden hacer muchas cosas. A lo mejor a raíz de esto salen incluso más».

La recepción de candidaturas ya está abierta y el proceso de selección se llevará a cabo durante este verano hasta el inicio de los ensayos en septiembre de este mismo año. La directora describe dos perfiles que busca el colectivo. Por una parte, profesionales de la música, con experiencia y estudios, con tal de «fomentar el empleo y la dignidad en el trabajo». Por otra parte, mujeres jóvenes que estén en periodo de formación, aproximadamente a partir del nivel que se adquiere en cuarto de profesional del conservatorio, aunque, según Camps, si no se tiene ese nivel por título se puede acceder a una audición. De esta forma, se pretende que las jóvenes «puedan trabajar con personas del sector en Mallorca y con un repertorio que no se les enseñará en otra parte».