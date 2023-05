Coldplay y el fenómeno TikTok, el combo perfecto para el éxito

Las redes sociales -sobre todo TikTok- se han convertido en el perfecto canal para el marketing, también en lo musical. Ya sea para sacar una nueva canción o para promocionar una gira mundial. Ha sido evidente últimamente en el lanzamiento de nuevos temas de Rosalía, Lola Índigo, Quevedo o Bizarrap, quienes han promocionado sus futuros ‘hits’ incluso antes de que salgan a la luz -la mayoría viralizándose antes de su publicación-; y también se ha cumplido con el 'tour' de Coldplay, que ha aterrizado este miércoles en Barcelona.

Los vídeos de la banda británica se hicieron muy populares cuando el grupo se encontraba por Latinoamérica, así que, ¿quién no se quedó maravillado ante la marea de luces que iban cambiando de colores al ritmo de los famosos ‘hits’ del grupo de Chris Martin? Era de esperar que muchos cayeran en la "trampa" publicitaria e, incluso sin saber el nombre del cantante, se adentraran en el universo Coldplay comprando las entradas con nueve meses de antelación para poder recrear los famosos vídeos y tenerlos en su perfil en las redes sociales.

“Un vídeo más de Coldplay en Tiktok y posiblemente me compre 259 entradas para ir a 259 conciertos”; "otro vídeo de conciertos de Coldplay y me desinstalo Tiktok"; "siempre lo digo, pero me parece el mayor espectáculo audiovisual actualmente en un concierto", son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter. La red social ya empezó a enseñar 'non stop' los vídeos de los conciertos de la banda en Portugal, y ahora lo está haciendo -y lo hará- con los de Barcelona. Así que los que no hayan ido verán 'igualmente' el concierto a través de la pantalla.

Momentos inmortalizados

En el primer concierto en Barcelona -de los cuatro que hará en total- Coldplay ya creó momentos que se han inmortalizado y viralizado en redes sociales. Para empezar, Chris Martin se sorprendió por una joven que se subió a los hombros de su padre [un pilar de dos, básico de 'castells'], y el cantante paró la canción ‘Yellow’ para comentar: "Es lo mejor que jamás hemos visto en un concierto".

El vídeo tardó minutos en compartirse en las redes sociales. Y, en respuesta a la reacción de Chris Martin, varias cuentas de 'castellers' han comentado que si se había sorprendido con una persona encima de otra, que eche un vistazo a los otros pilares que se hacen como tradición en Catalunya.

Coldplay detuvo el concierto de ayer en Barcelona, impresionados por un pilar casteller

El cantante Chris Martin exclamó: "Es lo mejor que jamás hemos visto en un concierto"



¡ Pues si ! Los catalanes hacen cosas pic.twitter.com/NYCXPHMQuD — VIQUI ||☆|| (@viquirepublica) 25 de mayo de 2023

Otros momentos clave que han marcado el concierto en las redes han sido la aparición de los Gipsy Kings con su ‘Bamboléo’, las pedidas de matrimonio 'in situ' y -cómo no- las luces de los brazaletes en sus canciones míticas.

Pero como en la mayoría de sus conciertos, Chris Martin hizo un recordatorio de lo importante de atender a los conciertos de Coldplay: vivir el momento y grabar el recuerdo en la memoria, en vez de registrarlo con un teléfono o cámara. El cantante paró 'Sky Full Of Stars' poco antes del estribillo para "fastidiar" los que ya habían empezado a grabar y aprovechó la oportunidad para que todos guardaran los móviles y disfrutaran de la experiencia.

Más artistas

Coldplay no son los únicos: el efecto TikTok también ha incidido en el seguimiento de las giras mundiales de otros artistas. Ya pasó con Harry Styles, cuando su 'As it Was' se hizo viral con sus fans gritándole "'leave America'” [véte de América]. Llegó hasta tal punto que él mismo se callaba en esa frase en concreto para escuchar en qué país se gritaba más fuerte. Como respuesta sus fans no estadounidenses se sumaron a la competición.

Otro ejemplo fue el concierto de Beyoncé en Dubai, cuando la artista se alzó varios metros en 'Drunk in Love' y el vídeo se hizo viral en cuestión de horas. Esa melodía con rasgos árabes se añadió a la peligrosidad de elevarse en una pequeña plataforma varios metros en el cielo haciendo que muchos compartieran, sorprendidos, el momento por TikTok.

Otro gran ejemplo es Taylor Swift, que protagoniza varios momentos virales en redes sociales: pedidas de mano en conciertos, cambios de vestuario icónicos, cantar durante 4 horas bajo la lluvia, hacer regalos e intercambios de pulseras con sus fans, e incluso recrear un 'trend' de TikTok de su canción ‘Bejeweled’ con el creador del baile viral, incluso discutirse con un guardia de seguridad mientras canta 'Bad Blood'.

Sin redes sociales, la expectación y el efecto 'llamada' para experimentar en primera persona estos momentos no existiría, pero tampoco los que no pueden acudir a dichos eventos podrían ver (aunque sea a través de una pantalla) cómo son los conciertos de los grandes artistas.