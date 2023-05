Esta semana los ojos de los españoles están puestos sobre el Estadi Olímpic de Barcelona: la emblemática banda británica, Coldplay, ha agotado las localidades de su Music of the Spheres World Tour durante cuatro noches y los mallorquines no han querido perderse la cita. Cuatro noches cargadas de emoción, color, himnos, luces y un espectáculo ecológico único.

Coldplay, magia y euforia colectiva en el Estadi Olímpic Elton John y Coldplay, la combinación perfecta Aina Escandell (Campos) aterrizó el domingo en Barcelona con toda su familia para vivir una semana “muy especial”: “El lunes, mi hermana y mi cuñado fueron a ver a Elton John mientras nosotras cuidábamos a sus hijas. El martes, fuimos mis padres y yo a su concierto, lo teníamos todo organizado para que el miércoles pudiéramos ir a ver a Coldplay mi hermana, mi cuñado, mi novio y yo. Fue una experiencia increíble, nos lo pasamos genial, nunca lo olvidaremos”. La campanera ha afirmado que recordará con cariño la experiencia de ver “a una leyenda viva” como lo es John en su despedida de los escenarios españoles y el momento de escuchar Viva la Vida, del grupo londinense: “Es un himno a la felicidad, a vivir el momento. Poder vivir eso con mi hermana, que es mi ejemplo a seguir, y las personas que queremos fue muy especial”. Dormir en el aeropuerto: la rutina de los fans de Coldplay En el caso de Alicia Ramos (Bunyola) la velada acabó en el aeropuerto a altas horas de la madrugada, repasando videos de la noche y esperando su vuelo de vuelta a casa junto a sus dos hermanas. “Llegamos a Barcelona el mismo día del concierto a las siete de la mañana, hicimos tiempo y, después, fuimos a dormir a la terminal para volver a Mallorca a las cinco de la mañana del día siguiente. Ha sido una locura, estoy muy cansada pero muy feliz de poder haber hecho ese sueño realidad. Todavía no lo asimilo”, ha relatado la joven. Y es que como ellas, muchos jóvenes también han pasado la noche en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. En cada esquina descansaba un aficionado de la banda, con camisetas del evento y una sonrisa desbordante, según ha compartido la mallorquina. Jóvenes como Ricard Cabot (Palma) quien, también descansando entre las butacas de la terminal, ha definido la experiencia como la mejor de su vida: "Coldplay siempre ha sido mi grupo favorito desde que tengo uso de razón". El estudiante se reencontró en la ciudad con un amigo suyo que reside en Niza para cumplir su sueño de escuchar Fix you en directo y, ha sentenciado, la realidad superó a la fantasía. ¿Quieres ser mi Yellow? Cabot ha presumido de conseguir un hueco privilegiado en la pista del estadio: no solo por las grandes vistas al espectáculo, si no por el momento que pudo presenciar durante Yellow. Cuando el lugar se iluminó de amarillo, los asistentes sacaron su lado más romántico e, incluso, hubo alguno que se hincó rodilla. "Se me saltaron las lágrimas", ha confesado el mallorquín. @martina.pola__ nose quien son pero que majos eran🫶🏻 si lo veis, MUCHAS FELICIDADES ♬ original sound - MARTINA Una marea mallorquina en Barcelona El estudiante de medicina Pau Juan Servera (Palma) también hizo un hueco en su agenda para no perderse la cita. El mallorquín acudió al estadio con su grupo de amigos de la residencia donde vive en Barcelona y esperaron durante dos horas a que se abrieran las puertas del Olímpic: “Estuvimos bastante cerca y fue una pasada”. “Nos encontramos a gente de Mallorca que conocíamos y también oímos a gente hablar en mallorquín. Formábamos (los de la isla) una gran parte del público”, ha recordado Servera entre risas. La misión imposible de conseguir entradas Valeria N. (Palma) ha contado cómo compró las entradas en agosto de 2022 y, desde entonces, cuenta los días para el concierto de Coldplay: “Mi amiga Tila, sí, como la infusión (risas), tenía muchísimas ganas de ir y decidí acompañarla”. La palmesana ha querido rememorar el oasis que supuso el conseguir entradas para la gira: “Fue un show. Estábamos con varios aparatos electrónicos a la vez. Llegamos a estar tras 100.000 personas en la cola virtual”. Llegamos a estar tras 100.000 personas en la cola virtual El turno de la joven y sus amigas para disfrutar del espectáculo llegará el sábado, en la tercera noche de la banda en España, y espera conocer a gente con la que disfrutar de la noche en el hostal donde se van a hospedar. Coldplay, el primer concierto de muchos Marta Mora (Palma) ha confesado que el de los británicos es el primer concierto de su hermana pequeña. La familia viajará a Barcelona a pasar el fin de semana aunque, según ha recordado la mallorquina, "fue una odisea encontrar un hotel" debido a la alta demanda. Solo quedan tres fechas marcadas en el calendario: hoy, el sábado y el domingo el grupo cerrará un ciclo de conciertos histórico en España.