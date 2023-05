Tomeu Penya: "Yo solo salgo para tomar una ensaimada y vuelvo a componer"

Sentado en la platea del Teatre Principal, Tomeu Penya presume de la salud de sus tomateras. Después, lanza una aproximación de entre 320 y 360 canciones grabadas a lo largo de su trayectoria. No es de sorprender que no dé con la cifra, y es que tras 42 años en la música los números son lo de menos. Para el cantautor mallorquín, lo importante es “que la gente siga disfrutando” y así espera que lo haga su público el próximo 30 de mayo en Palma con Antologia. Una cita para todas las edades cargada de emoción, patrimonio balear y un repertorio de nuevas e históricas canciones.

¿Qué tal en Villafranca de Bonany?

He arreglado la casa y ya he vuelto a donde nací, en foravila. Solo salgo para coger aviones y hacer actuaciones. Me he vuelto un artista muy tranquilo.

Hábleme de Pedra Foguera, que estrenó la semana pasada.

Es una historia corta de amor. Porque hay cosas que no cambian nunca: yo siempre escribiré sobre amor, amistad, ecologismo y familia. Siempre tendré motivos para escribir sobre ello toda la vida.

De ecologismo ya habló en su disco Natura.

A lo mejor tengo 30 canciones a favor del medioambiente, de la naturaleza, de nuestra Mallorca. Para mí significa todo. No solo el defender la naturaleza de la isla si no lo que es la tierra en sí.

Siempre ha defendido el patrimonio cultural de Mallorca. Ahora que se acercan las elecciones autonómicas, ¿algo que pedir?

Yo no les puedo pedir nada a los políticos. Ya compuse R.D.I. Comunitat des Pla, mi propio partido político, que es una especie de protesta simpática.

Antes ha comentado que las nuevas tecnologías han ayudado a que venga gente joven a sus conciertos.

Por una parte, me preocupaba que los discos estuvieran despareciendo. Por otra, me he dado cuenta de que las plataformas digitales me han dado mucho a conocer entre la juventud. En los conciertos cantan todas las canciones con una devoción que no te esperas. Me encanta ver a niños cantar canciones que escribí hace 40 años.

Y eso que las canciones de ahora son muy diferentes.

Yo no he cambiado tanto. Si tienes un estilo propio evolucionas hasta cierto punto, pero también se pierde mucho si dejamos el estilo a un lado.

Ahora todo el panorama musical ha cambiado: la inteligencia artificial puede hasta componer canciones.

A mi sí que me falta inteligencia (risas). No me interesa la inteligencia artificial, me gusta más pensar que que piensen por mi. Pero bueno, hemos visto tantas cosas que quién sabe. A lo mejor en un futuro cambio a Pep y Pop, mis perros, por máquinas, pero prefiero que me lama un perro que una máquina.

¿Es cierto que puede estar hasta 20 horas componiendo en un día?

Yo solo salgo una hora y media de casa para tomar un café con leche y una ensaimada en un bar del pueblo y luego vuelvo a componer. A veces, ni duermo, porque estoy muy dentro de la composición. Y los días que no estoy componiendo, estoy estudiando guiones y grabándolos para la película que estoy haciendo. También tengo un rato para hacer deporte pero, como se dice en mallorquín, “sempre vaig de cul”.

¿Cómo aguanta el ritmo después de tantos años?

Yo no veo mi vida sin música. Tengo salud y no dejo entrar al viejo dentro de mí.

¿Cómo será el espectáculo de Antologia en el Teatre Principal el próximo 30 de mayo?

El Teatre Principal es el principal. He actuado aquí muchas veces pero ahora tengo más ilusión que nunca. Cantaré canciones nuevas y todavía estoy decidiendo qué canciones antiguas quitar, porque a las tres horas a la gente ya le empieza a picar el culo (risas). Daré lo mejor de mí. Mi intención es que en noviembre salga un disco grande con estas canciones nuevas. Ya veremos, porque las cosas cambian de un día para otro. No sé qué haré pero algo haré.