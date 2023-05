Joan Cabot: «Toni Pla logró imposibles a costa de dejar una estela de cadáveres»

Campeón! es un un relato de cuatro capítulos sobre la vida de Toni Pla, el creador de Isladecanta, el primer gran festival de música en Mallorca, un promotor sin igual que presumía de haber traído por primera vez a España a los Strokes y a Oasis a Calvià, en 2002.

¿Qué tiene la figura de Toni Pla para dedicarle un pódcast de cuatro capítulos, Campeón!?

Siempre había pensado que en Toni Pla había material para un documental, un libro o algo más. Ahora me he sentido lo suficientemente distanciado de todo como para poderlo contar sin que mi postura estuviera comprometida, para hablar de lo bueno y lo malo. Lo que me interesaba de Toni era la ambigüedad moral del personaje, al que se le tiene que reconocer el haber logrado cosas que parecían imposibles pero también hay que apuntar que en ese proceso dejó tras de sí una estela de cadáveres y de promesas incumplidas. Precisamente por eso tiene detractores y gente que le defiende a muerte. Toni es alguien que de alguna manera traviesa cierta época, ha estado presente en proyectos que han sido muy importantes, como la sala Sonotone, Primeros Pasitos, Casino Royale, Isladencanta... Vamos, que es alguien con el que puedes de alguna manera hilvanar cosas que ayudan a explicar cierto momento de la escena musical mallorquina.

¿En el programa ganan los defensores o los enemigos de Pla?

Quisiera dejar claro que el programa no es en ningún caso un juicio a Toni Pla. No soy la inquisición española, ni nadie para juzgarlo. Sí que tengo curiosidad por saber qué piensa la gente de él, e intentar ser lo más fiel posible a la hora de reflejar las luces y sombras del personaje. La existencia de alguien como Toni, cómo canalizaba los entusiasmos de la gente, cómo los despertaba, cómo les encendía la ilusión, y lo que hizo durante casi 25 años dentro del mundo de la música, dice algo sobre el funcionamiento de esta en particular y de la cultura en general, sobre cómo es necesaria una gran dosis de inocencia y poalades de entusiasmo para que las cosas funcionen y se puedan hacer.

¿Usted también cayó rendido ante los encantos de Pla en cuanto le conoció?

Como casi todo el mundo que pululaba por la escena musical y cultural de la época tuve mi momento Toni Pla. Desde el estreno del pódcast no paro de encontrarme a gente por la calle que me dice: te tengo que contar una anécdota de Toni Pla. Todos tenemos algo que contar de Toni, porque era un personaje fascinante, un seductor, alguien que enseguida te atrapaba por sus encantos. Yo le conocí yendo a comer al Ca’n Toni [en la Costa de Santa Creu], y como me comentó alguien a quien entrevisté, cuando entrabas en aquel local salías de allí sabiendo que Toni era tu amigo, o pensando que era tu amigo, que ya tenía su lugar al que ir. Él creaba este tipo de adhesiones. Trabajé brevemente con él entre dos festivales, el Hibritart [Esporles, año 2000, con un presupuesto de 20 millones de pesetas] y el primer Isladencanta, en el que no llegué a estar presente porque ya había dejado de colaborar con él. Desde entonces nos hemos ido encontrando una y otra vez, hasta que desapareció y se fue de la isla. Como casi todos los entrevistados, le tengo cierto cariño a la vez que soy consciente del tipo de cosas que suelen suceder cuando él está por en medio.

Su alargada y sospechosa sombra podría dar para una segunda parte de Campeón!

Sí. Los cuatro programas se centran en cuatro épocas muy concretas. La primera es la de Ca’n Toni, cuando Toni, que era alguien completamente ajeno al mundo de la música, descubrió lo que era montar conciertos, contactó con Peter de Runaway, empezó a escuchar música... A partir de ahí se creó como un nuevo Pla que primero en Primeros Pasitos y luego en Sonotone encontró una vía de expresión. Ahí fue cuando Toni se convirtió en otra cosa, y digamos que empieza cierto efecto bola de nieve que terminaría con el episodio del incidente de Coda Club, probablemente el expediente X que dio origen a la idea de intentar reconstruir toda su vida. La intención del programa es explicar quién era Toni Pla, cómo actuaba y qué cosas hizo, tanto buenas como más cuestionables.

¿Se puede decir que fue un pionero?

En cierto sentido sí fue un pionero y también un visionario. El problema era que sus visiones siempre involucraban a otra gente y muchas veces él no estaba allí para responder cuando las cosas no salían como se esperaba. Es indudable que él tenía algo, una capacidad brutal para aglutinar a gente, rodearse de gente con talento. Muchas de las personas que han trabajado con Toni Pla a lo largo del tiempo continúan haciendo cosas importantes. También hay que decir que vampirizaba a gente que iba a montar cosas, se aprovechaba de sus ganas y su inexperiencia.

«Ni tengo un duro ni nunca lo he tenido. Utilizo la ilusión en lugar de pensar como empresario», me dijo en 2001, cuando levantaba el Isladencanta.

Hay una cosa que hay que reconocerle, a pesar de que acumulara deudas económicas: no es alguien que se rija por el dinero. Precisamente si acumuló deudas fue porque no le daba ninguna importancia al dinero, algo irrelevante para él. Y lo de la ilusión es cierto, probablemente Toni vivió de su ilusión pero también de la de los demás.

¿Era un mentiroso compulsivo?

Era un fabulador, sobre todo. Su forma de crear era fabular, y un tanto por ciento de sus fábulas se convirtieron en realidad. Lo que pasa es que muchas veces no distinguía dónde empezaba la fábula y dónde la realidad.

¿Intentó ponerse en contacto con él para este programa radiofónico?

Sí.

Su seca respuesta deja entrever que no me puede decir nada más para no desvelar lo que puede suceder en los futuros capítulos. Tranquilice por lo menos a los lectores. ¿Toni Pla sigue vivo?

Sí, eso lo puedo confirmar, como también que él sabe que he hecho esta serie.