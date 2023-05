El Mallorca Live Festival encara este sábado su última jornada tras registrar este pasado viernes un "lleno absoluto con más de 24.000 personas" que acudieron al recinto del antiguo Aquapark de Magaluf para ver a Black Eyed Peas y Quevedo, según ha informado la organización.

La de este sábado será la primera visita en formato live a la isla de The Chemical Brothers, que estarán precedidos de los conciertos de Bomba Estéreo, Viva Suecia, The Reytons, !!! (Chk Chk Chk), La Plazuela o Morreo, entre otros muchos. La última noche del Mallorca Live festival también será la de la irreverente y descarada fiesta Flexas, que pondrá el perfecto broche de oro a la edición 2023 del festival, ha recordado la organización.

Este pasado viernes, Will.i.am, Apl.de.Ap, Taboo y J. Rey Soul hicieron suyo a un público entregado a temas tan conocidos y enérgicos como I Gotta Feeling, Pump it o Where is the love? y Don't you worry, su colaboración con Shakira y David Guetta. El Escenario Estrella Damm se convirtió en una auténtica fiesta con una explosión de confeti.

El escenario principal fue también testigo de uno de los últimos conciertos de los emblemáticos Second, referentes indiscutible de la escena indie nacional, que se despiden tras más de 20 años de trayectoria presentando su último trabajo, Flores Imposibles; y horas después pasó por esas mismas tablas el artista nacional más escuchado de 2022: Quevedo. El joven canario no defraudó a nadie con sus temas que ya son himnos: Bzrp Music Sessions, Vol.52, más conocida como Quédate, Real G, Playa del Inglés y Punto G.