Sole Giménez: «Haber llegado a emocionar a tanta gente es lo mejor que te puede pasar haciendo música»

Sole Giménez (París, 1963) es la primera que se asombra de llevar ya 40 años de carrera musical, una cifra que festeja por todo lo alto con un disco doble acompañado de un libro, Celebración, en el que ha recuperado canciones muy conocidas por el público. El álbum fue grabado durante un concierto en el Palau de les Arts de València, el pasado mes de febrero, para el que contó con invitados «de lujo» como Joan Manuel Serrat, Miguel Poveda, Antonio José y su hija, Alba Engel. La próxima semana, el 27 de mayo, ofrecerá una actuación en el Teatre Principal de Inca en la que promete que «la gente va a disfrutar muchísimo».

En Celebración, la que fuera voz de Presuntos Implicados interpreta canciones que había ‘olvidado’ durante años y que ahora le hacen sentir «feliz». «Es como reencontrarme con viejas amigas», afirma. Mil mariposas, Mi pequeño tesoro, Como hemos cambiado, Alma de Blues, Todas las flores y Sentir su calor forman parte del repertorio de esta gira, pero también Ramito de Violetas, de Cecilia, o Tus cartas son un vino, sobre un poema de Miguel Hernández.

En Inca, el próximo sábado 27 de mayo, actuará con una banda musical más pequeña que la que le acompañó en el Palau de les Arts, será «más acústica» y, lógicamente, sin esos invitados que tienen sus propios compromisos profesionales. «Será un repertorio que la gente va a disfrutar muchísimo, hay muchas canciones que la gente está deseando escuchar y que hemos compartido, porque siempre digo que estos 40 años en la música no son solo míos, hay mucha gente que ha disfrutado de esas canciones y van a sonar en el concierto, va a ser muy bonito», promete la artista.

Volviendo a su último trabajo, la cantante y compositora remarca que conllevó nueve meses de preparación, de ensayos y ajustes de las canciones antes de la actuación del pasado 3 de febrero. Su publicación es muy reciente, el 12 de mayo. «Es un proyecto que, con lo poquito que lleva, nos está dando muchas alegrías», asegura.

Entre las colaboraciones, pudo contar con Serrat pese a que ya se había retirado de los escenarios a finales de año. Con él cantó Aquellas Pequeñas Cosas y Paraules d’Amor. «Lo que hizo fue cumplir su palabra, porque él estuvo en València haciendo su último concierto en verano, me invitó a cantar y ya le dije que tenía previsto este concierto especial y me dijo que si podía, vendría. Y cumplió su palabra», explica la cantante.

En estos 40 años de carrera asegura que «ha habido muchas cosas buenas, pero lo mejor es salir a dar un concierto y ver la cara de la gente, cómo disfruta y cómo canta, lo que hemos podido compartir, la música, haber llegado a emocionar a tanta gente y que sigan aquí muchos de ellos, eso es lo mejor que te puede pasar haciendo música», afirma Giménez.

Formó parte de Presuntos Implicados desde 1983 a 2006, con los que publicó once discos, hasta que decidió continuar en solitario. «Siempre me sentí parte de ese grupo, de hecho me costaba dar el paso adelante, porque he sido bastante tímida. Pero fíjate, como mujer, no se me presumía que escribiera canciones y, sin embargo, sí que lo hacía. Pero como vocalista me sentía bastante reconocida», afirma.

Reconoce entre risas que la frase «¡Qué bien canta esta chica!» la ha escuchado muchas veces y que le sigue sorprendiendo. «Sí, a mí me gustan muchas otras voces», comenta.

A su hija, Alba Engel, que acaba de comenzar en el mundo musical, Sole Giménez asegura que la anima constantemente: «Le digo que confíe más en ella, que le pasa como a la madre, y creo que con la edad he aprendido alguna cosa», concluye.