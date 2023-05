10.000 personas han recogido su pulsera de acceso al Mallorca Live Festival en el centro comercial Porto Pi y 7.000 ya se han enviado a casa. Desde mañana las pulseras se podrán recoger en los puntos habilitados en Palma y Calvià.

Arranca el Mallorca Live

Este jueves arrancará la sexta edición del Mallorca Live Festival, el evento musical más importante de Balears, que tendrá lugar hasta el sábado en el Antiguo Aquapark de Calvià con las actuaciones de Black Eyed Peas, The Chemical Brothers, The Kooks, Quevedo, Vetusta Morla, Bomba Estéreo, Peggy Gou, Moderat, Black Rebel Motorcycle Club, Natos y Waor, Viva Suecia, The Dandy Warhols, Ayax y Prok, Second, The Reytons, León Benavente, Ginebras, Helena Hauff, Sven Väth (Cocoon), Carlangas, Yendry y Seun Kuti & Egypt 80, entre muchos otros, que se repartirán entre un total de 5 escenarios: Escenario 1- Estrella Damm; Escenario 2 - INNSIDE by Meliá; Escenario 3 - ENDESA (patrocinador sostenible del festival); Escenario 4 - Baleària y Escenario 5 - Radio 3.

Más lanzaderas

Para facilitar la llegada de asistentes residentes cercanos a la zona de Calvià se han ampliado las lanzaderas hacia el recinto desde el Polígono de Son Bugadelles.

Como novedad este año, el domingo 21 de mayo se celebrará en el Balneario de Illetes una Closing Party como una de las actividades paralelas del festival que se suman a las Pre Parties en Porto Pi y a la de sa Fonda Deià realizadas el pasado fin de semana

La artista emergente Le Nais completó la programación del Escenario 5 - Radio 3 tras resultar elegida en el concurso puesto en marcha por el programa Hoy Empieza Todo de la emisora.

El festival calentó motores este fin de semana en las ‘Pre Parties Porto Pi’ con la música de Paula Cendejas, Siloé, Ferri DJ, Julieta Sol, La Fábrica del Funk DJ y Vënkman y una muestra del Happening Market.

Las últimas entradas de día y abonos disponibles se pueden adquirir desde 59€ en www.mallorcalivefestival.com y la ticketera oficial del festival, See Tickets.