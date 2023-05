Lecturas y reencuentros

La dramaturgia local (también) se lee, y suena bien, a la espera de tomar forma de montaje, que para eso estamos. Se exhibieron Aina Jagla y Sergio Baos dando voz a los personajes que David Mataró ideó para el Torneig de Temporada Alta. Una comedia marca del autor que podría formar parte de un futuro mosaico de historias familiares. Sirvió la lectura para poner el lazo a la temporada del Espai del Tub, que ya tiene residentes para el próximo otoño: Marian Nicolau y Héctor Seoane, buenos actores que también escriben.

Repitió Mataró en la dirección de Talaré a los hombres sobre la faz de la tierra, leída en la Drac Màgic por Xavi Frau, Toni Fuster, Lorena Faus y Aniceta Vives. El texto, inmenso, de María Velasco, me deslumbró en una primera lectura; no me entusiasmó el montaje y en esta ocasión detecté matices nuevos y choqué con conceptos transitados por un discurso feminista urgente, que cabe subrayar una y cien veces. Hablamos de un ciclo de lecturas que culminará el 9 de junio con Buit de mi, de Sònia Alejo, con Neus Nadal (Loquis) dirigiendo.

Antes (19, 20 y 21 de este mes) háganse un favor y acudan al Casal Balaguer para emocionarse con La distancia (Cápsulas de memoria), que vuelve tras su paso por el Sans de hace un tiempo. Multidisciplinar y soberbio trabajo de Vera González y Tolo Ferrà sobre la huella indeleble que nos dejó la pandemia. Textos de Antonia Vicens, Denis Despeyroux, Itziar Pascual, Rulo Pardo, Jorge Muriel –y los propios González y Ferrà– metidos en cajas, susurrados a un público itinerante, de estación en estación. Una delicia.

El masoquista que llevo dentro me hace disfrutar piezas como La infamia, de Lydia Cacho (periodista y escritora), sobre su propia experiencia traumática en un México hostil y corrupto hasta lo insoportable. Hay dolor e injusticia, y lacerante patriarcado a raudales, en la obra dirigida por un José Martret en estado de gracia. Al Principal de Palma vino Marina Salas –que se turna con Marta Nieto (ambas ganaron el Max)– y puso a parte de la platea en pie.

De la actual edición del Palma Dansa solo he visto Harakiri. El texto, también firmado por María Velasco, es evocador por momentos pero también algo redundante, como si les costara avanzar. Flipé con el vestuario, el piano de Clara Peya y las coreografías de Ariadna Peya puestas en escena por ellas mismas y Sílvia Capell, Montse Esteve, Helena Gispert, Olga Lladó, Kiko López y Marc Tarrida. Un bofetón para alertar sobre el drama del suicidio que abre y cierra puertas con bastante facilidad mientras te mece con una música envolvente.