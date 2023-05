La directora de cine Carlota Bujosa lleva a la pantalla el secuestro de su tía en un vuelo a Palma

‘Boeing de Iberia, secuestrado en vuelo de Barcelona a Palma’. Así titulaba Diario de Mallorca a toda página el 15 de marzo de 1977. El suceso dio la vuelta al mundo, casi literalmente, ya que el secuestrador, Luciano Porcari, obligó a la tripulación a volar unos 13.000 kilómetros por diferentes países durante dos días, hasta que fue detenido.

De las 36 personas a bordo del avión, una era la tía de la cineasta mallorquina Carlota Bujosa Cortés. «He crecido con esta historia, siempre está ahí, en los encuentros familiares. A veces la cuenta mi tía –Carmen Cortés– y otras, cualquiera de los demás. Supongo que todas las familias tienen sus anécdotas y en la mía, que es divertida y hay muchas, este es el gran evento», destaca. Cuando terminó su último corto, Bubota, Carmen le propuso a su sobrina «entre bromas»: «Ahora podrías rodar una película sobre el secuestro que sufrí».

«Es lo más surrealista que uno se pueda imaginar, da para una película», insistía quien hace 46 años fue protagonista accidental de la retención. «Me hizo pensar que tenía que planteármelo. Es una historia que forma parte de mi vida y tiene interés», explica Bujosa. Dicho y hecho.

Escribió una propuesta y la presentó a las reconocidas sesiones de trabajo de La Incubadora, en la Escuela de Cine de Madrid (ECAM), que ha impulsado largometrajes tan premiados como Cinco lobitos, Matria y 20.000 especies de abejas, y otros exitosos. El proyecto de la mallorquina –titulado ¿Es usted secuestrable?– es uno de los cinco seleccionados en la sexta edición y ahora lo está desarrollando con la ayuda de su tutora, la directora Nuria Giménez Lorang, autora del documental My Mexican Bretzel, nominada a dos Goya y ganadora de tres Premios Gaudí.

«Tiene un don para orientarte en desenmarañar todas las ideas que te surgen y encontrar el hilo del que tirar», tal como valora la cineasta refiriéndose sobre todo a «hallar una mirada propia y tener confianza en ella. Es básico y me está ayudando mucho en eso», agradece. Al igual que Giménez Lorang, Carlota Bujosa utiliza el lenguaje documental. Ambas con «una finalidad cinematográfica, de creación, no periodística, que no pretende informar, sino narrar desde la subjetividad jugando con la realidad», detalla. Le encanta este género porque «es uno de los espacios más libres que hay para crear. Los procesos no están tan encorsetados como en la ficción y me permite desarrollar mejor lo que tengo en mente: algo muy surrealista y quijotesco», avanza.

Realidad y ficción

Señala que lo que más le interesa es «contar el secuestro desde el punto de vista de lo que recuerda» su tía y tratar de «descubrir si la mente es capaz de separar la realidad de la ficción». «Cuando nos ha sucedido algo muy importante y lo relatamos a menudo, vamos afinando la historia, eliminando detalles y sumando otros para que quede un relato perfecto que podríamos reproducir todas la veces necesarias. Trabajaré con la memoria para saber si puede recuperarse aquello que se ha ido olvidando con el tiempo», explica sobre lo que pretende mostrar en ¿Es usted secuestrable?

La previsión es estrenarla en 2025 en el festival MajorDocs. El asesoramiento de los expertos de La Incubadora, donde su tutor de producción es Felipe Lage, está dando a la cineasta la «confianza y herramientas necesarias para afianzar el proyecto. Con todo lo que estoy aprendiendo, esto es un antes y un después en mi carrera y estoy segura de que la película saldrá adelante».