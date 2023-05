¿El Mallorca Live sigue entre los mejores festivales españoles?

Sí, yo diría que entre los cinco y los diez mejores, con toda seguridad. Año tras año hemos ido superándonos, tanto en calidad artística como de servicios, no hemos dejado de subir el listón.

¿A pesar del caos del primer día de la edición del año pasado?

Fue duro vivir aquello. Es verdad que veníamos de un momento muy particular, de dos años de pandemia, y ahí fue cuando dimos el paso para entrar en esta gran liga de festivales internacionales tops. Fue un año muy peculiar para el mundo en general, la gente estaba con muchísimas ganas y nos falló un poco el tema de las infraestructuras y servicios porque había más demanda de eventos de nuestro sector que recursos para eso. De ahí que se complicara la cosa. Con un año de trabajo hemos tomado nota de todo lo sucedido y estamos muy ilusionados para que esta edición sea realmente brutal a nivel servicios.

¿Qué se ha reforzado, en qué se ha trabajado?

Hemos hecho hincapié por ejemplo en todo el tema de la validación, uno de los temas candentes de 2022. A nivel de mejoras hemos sumado una semana extra la validación en Porto Pi, ya hemos enviado unas 8.000 pulseras de compradores a sus casas. También hemos puesto un punto de validación en el estadio de Son Moix para que la gente de Palma la pueda validar antes de venir al recinto; y la gente que ha comprado paquetes con abono y hotel ya la recibirán directamente en el hotel. Con lo cual casi todo el mundo llegará este año al festival con la pulsera puesta, validada. El otro punto candente, el de los accesos, limitados, a un recinto que es uno de los más bonitos de Balears, también ha sido estudiado: para minimizar esa saturación de recibir a 25.000 personas hemos trabajado en un plan de movilidad con todas las entidades pertinentes y también ha venido a asesorarnos una gente de Valencia que ha reestructurado todo el plan de movilidad de las Fallas. También contamos con una empresa que hace el servicio de transportes de grandes festivales como el Bilbao BBK Live o el Cala Mijas (Málaga). Todo el acceso al recinto del festival se hará a través de buses que saldrán de diferentes puntos de la Part Forana y desde Son Moix. Muchos otros lo harán a pie al estar alojados en la zona del Mallorca Live. La logística será brutal, con el objetivo de una mayor comodidad y del cuidado del planeta, porque 25.000 personas desplazándose en coche privado no beneficia a nadie. Estamos confiados en que este año daremos un buen servicio. Hemos trabajado para que lo de 2022 no vuelva a ocurrir.

La asociación de Consumidores y Usuarios de Baleares (Consubal) presentó una demanda judicial en representación de medio centenar de afectados por los incidentes del Mallorca Live de 2022, a consecuencia de la negativa de la organización a devolver el importe de las entradas a quienes no pudieron disfrutar del concierto de Rigoberta Bandini. ¿En qué punto se encuentra este caso?

Que yo sepa no hay juicio. Yo que me dedico al mundo de los festivales y he recorrido festivales por prácticamente todo el mundo, tú cuando vas un festival vas a una experiencia. En Glastonbury, por poner un ejemplo, y sabiendo que es un festival grande, que alberga a 250.000 personas, tienes que ir preparado para esa experiencia, es decir, vas con 6 horas de anticipación para ver a tus artistas. 250.000 personas no podrían entrar en el último minuto. Eso es un poco lo que pasó aquí. En Mallorca estamos creando un precedente, construyendo entre todos un nuevo movimiento musical y lo iremos afinando poco a poco. Asumimos todos los errores que pudimos cometer.

The Kooks, Black Eyed Peas, The Chemical Brothers, Bad Gyal, Quevedo y Peggy Gou encabezan el cartel de este 2023. ¿El mejor festival desde 2016?

Sí, yo creo que cada año ha sido diferente. Sin lugar a dudas siempre hay artistas que a nivel particular me hacen muchísima ilusión. Sí se puede decir que el de 2022 fue un hito en la historia del festival en cuanto a artistas internacionales que llenan estadios, como Muse, Christina Aguilera o el fenómeno C. Tangana. Este año también tenemos fenómenos, como Quevedo, el artista más escuchado de España en la actualidad; Black Eyed Peas, una leyenda que suma 25 años generando muchísimos hits; Black Rebel Motorcycle Club, una banda mítica de rock&roll; o los Chemical Brothers, que ofrecerán un concierto espectacular con unas visuales nunca vistas y que nos ha llevado un gran trabajo poder alinear toda esa parte de producción técnica. Contaremos de nuevo con cinco escenarios, y reina el eclecticismo y la calidad musical en el festival. Invitamos a todo el mundo a que venga y se deje llevar porque hay muchas bandas por descubrir.

Durante los tres días del año pasado se batieron récords de espectadores, a razón de unos 25.000 por jornada. ¿Se tocó techo o aspiran a seguir creciendo?

No pretendemos seguir subiendo en cantidad sino en calidad, de hecho este año estamos poniendo principalmente el foco en la calidad de todos los servicios que acabo de comentar, haciendo una inversión muy importante en el recinto, mejoras en el mobiliario, llevando la experiencia más a un concepto premium. Este año hemos reducido en 5.000 personas el aforo porque entendemos que 25.000 personas es el tope para dar el servicio que queremos dar. Este año estamos muy contentos porque es bastante equilibrada la demanda de los días, de hecho hay un 20% menos de público el jueves, lo cual nos va a permitir ir calentando motores para que el viernes y el sábado lo tengamos todo mucho más pulido. Este año estamos más tranquilos porque en 2022 hubo un pico el viernes, con C. Tangana, y luego una bajada más vertiginosa los otros días. Este año los tres días de festival se presentan con un aforo más equilibrado. Cada año fuimos creciendo, hasta 2022, que ocupamos el 100 por 100 del recinto, y este año nos provoca mucha ilusión el saber que vamos a repetir. A nivel estructura el recinto será igual pero mejorándolo todo.

El festival regresa al mes de mayo tras la experiencia de junio de 2022. ¿Por qué motivo?

El Mallorca Live siempre se celebró en mayo, de ahí este regreso. Para 2024 estamos valorando irnos a alguna semana de junio pero todavía está en fase de evaluación, porque vemos que hay muchísima más facilidad a la hora de contratar a artistas internacionales. De hecho este año la mayor parte de los artistas grandes que tenemos vienen desde su país, desde Norteamérica, Latinoamérica y obviamente también Europa, pero vienen, hacen el concierto y regresan a su país, a diferencia de que en junio ya empiezan las giras internacionales, de ahí que estemos evaluando esa posibilidad.

Aviso a los despistados. El Mallorca Live se pone en marcha ya, este mismo fin de semana.

Este año tendremos actividades paralelas que ya comienzan este fin de semana, por ejemplo en Porto Pi, donde tenemos conciertos; o en Deià, donde también tenemos un evento. Y seguirán la próxima semana por Magaluf, con sesiones de los Djs de Radio 3, u otro evento muy especial que estamos organizando en el balneario de Illetes. La idea es aprovechar el nivel de audiencia que tenemos en la semana del festival, que somos un escaparate a nivel internacional, para poder mostrar todas las cualidades que tiene Mallorca a toda esa gente que cada año quiere venir porque siempre queremos vender una experiencia que no solo sea un festival sino que puedan disfrutar de toda la isla y dinamizar así toda la parte económica de restaurantes, hoteles, playas… Estamos convencidos de este modelo y en el futuro trabajaremos para que, además de los tres días y de estos dos o tres días previos de actividades paralelas, el festival pueda durar una semana por diferentes puntos de Mallorca a través de conciertos, muestras de fotografía o diseño...

18, 19 y 20 de mayo, un fin de semana en el que también se celebran en España festivales como el Esmorga Fest, Deleste o Iberoexperia. ¿Qué papel juega el Mallorca Live en la guerra de festivales que se produce cada año en España?

La realidad es que nosotros tenemos muy buena relación con todos los festivales, de hecho colaboramos con varios de ellos. Pero bueno, en este sector de la música siempre puede haber alguna competencia, pero sana. Para estar en guerra habría que entrar en otros sectores más competitivo.

900 festivales en España. ¿No es un número exagerado?

Realmente hay muchos festivales pero que tengan una cantidad de días, escenarios y que reúnan todas las características como festivales internacionales no hay tantos. Es verdad que también hay una gran demanda pero creo que en los próximos años el que no aspire hacia la calidad y la experiencia probablemente irá desapareciendo. Con la variedad musical que hay en los festivales la gente no solo va por la música, también por la experiencia de compartir con amigos, pareja o familia, compartir el lugar, disfrutar de la gastronomía, y en el caso de Mallorca de las playas, de la Tramuntana. Nosotros estamos en una posición muy privilegiada porque estamos en una isla que es un paraíso y eso es un plus, una ventaja competitiva muy importante.

El Primavera Sound les birló a Antònia Font. ¿Negociaron con el grupo mallorquín más popular?

Sí. El de Primavera Sound era el único festival en el que iban a estar, como primera fecha, y por eso no pudimos lograr que estén ahora aquí.

El Mallorca Live tuvo el año pasado un potente aliado, el Sónar. ¿Han renovado con ellos?

Sí. Este año no haremos ‘Un SónarVillage a S’horabaixa’, porque nosotros estamos focalizados en nuestros proyectos particulares y el Sónar está celebrando su 30 aniversario. Nos unen los mismos valores y compartimos una amistad con ellos, y nos encanta ser anfitriones de productos de calidad como el Sónar. Ya estamos trabajando en conjunto con ellos para una edición 2024 que será diferente y que tendrá continuidad en el futuro.

Aclare lo del Flexas, que las redes sociales echan humo.

El Mallorca Live, como proyecto cultural de Mallorca, siempre busca involucrar a los promotores representativos y con los cuales también compartimos gustos musicales e ideales. La idea es ir promoviendo promotoras locales, por esto este año el escenario 4 del festival, el Baleària, busca aliarse con tres promotoras representativas de la comunidad. El primer día estará Cocoon, la fiesta emblemática que se hace en Eivissa y que a día de hoy tiene proyección internacional; el segundo día del festival tendremos a sa Fonda, el mítico bar de Deià, que también se encarga de la programación; y el sábado tendremos al bar Flexas, que también se encarga de la programación y promover ese escenario.

Me decía antes que el eclecticismo es la marca que define el festival. Desde los locales del hipódromo de Son Pardo le hacen esta pregunta: ¿por qué el punk no tiene cabida en el Mallorca Live?

Sí que la tiene, sí, sí. Este año no es punk pero hay una banda de rock metal muy cañera, como es Black Rebel Motorcycle Club, un grupo norteamericano legendario con el que estamos ilusionados. Todos los géneros musicales, y sobre todo los alternativos, tienen cabida en el festival.

¿Alguna vez alguna marca patrocinadora le ha propuesto un grupo concreto?

Sí. Nosotros estamos abiertos a que sugiera todo el mundo, incluido el público. Siempre es bueno tener feed back para poder mejorar.

¿Un festival es una empresa generadora de turismo?

Sí, sin duda. El festival nació con dos objetivos muy marcados: promover a nivel cultural Mallorca y dinamizar todo el sector turístico de la isla, especialmente de Calvià, y reposicionar la zona de Magaluf, que entendemos que después de 6 ediciones el tiempo nos está dando la razón. El primer año, cuando propusimos hacer esto en Magaluf, un evento para 8.000-10.000 personas al día, daba mucho vértigo, porque aquí, por excesos o lo que sea, muchas veces se han generado conflictos, y el festival ha venido a demostrar que a través de la música como bandera cuando hay un alto contenido cultural la gente puede convivir en números muy altos sin que ocurra ni siquiera un pequeño desliz.

¿Les resulta fácil lograr dinero público?

Los comienzos siempre son más complicados porque no hay una estructura necesaria para poder demostrar todo lo que genera un festival. Cuando los proyectos ya empiezan a tomar un volumen, ya sea un festival de cine o un evento deportivo, es tan evidente el impacto económico y mediático que tienen este tipo de citas… De hecho nosotros cada año contratamos una agencia especializada en eventos musicales y deportivos a nivel mundial que se llama Sound Diplomacy para que elabore un estudio del impacto económico muy minucioso, un análisis detallado de la inversión que hacen patrocinadores e instituciones. A partir de ese momento todo empieza a ser mucho más fácil porque ya no hay subjetividad, todo es objetivo, datos que demuestran que si hay dinero público está bien invertido. Y los datos del Mallorca Live son aplastantes en todos los sentidos.

El tiempo anda un poco loco. ¿Qué pasará si llueve el día del festival?

Dependerá del tipo de lluvia. Si es una lluvia que pueda realmente atentar contra la seguridad de los asistentes se podría incluso, en el peor de los escenarios, cancelar algún día del festival. Lo veremos sobre la marcha. Para el próximo fin de semana las previsiones de momento son buenas. Somos más de 1.500 personas trabajando así que puedes imaginarte que tenemos protocolos para todo. Ojalá nos acompañe el sol todo el fin de semana.

¡Ay el cambio climático!, ¿qué hace el Mallorca Live para reducir el impacto ambiental?

Este año nos hemos aliado con Endesa como patrocinador de sostenibilidad y se medirá la huella de carbono. También hemos llegado a un acuerdo con una empresa mallorquina de vasos especializada en minimizar los residuos de plástico y darles un buen uso de vida a los recipientes reutilizables.

Oasis tocó en Calvià hace ya 20 años. ¿Cuánto pagaría por ellos si volvieran?

Soy gran fan de Oasis pero creo que ni con el dinero del festival ni con mi patrimonio personal llegaríamos para traerlos.

¿Cuánto podrían pedir ellos?

Lo que quisieran.

¿Cuál fue el primer concierto que se le quedó grabado en su memoria para siempre?

Quedé muy impactado la primera vez que fui a un festival que se hace en mi ciudad natal, en Córdoba (Argentina), el Cosquín Rock, hará unos 17 años. En mi etapa de adolescencia el primer show que me marcó fue el de Roger Waters.

¿Y el último al que ha asistido?

Hace unas semanas estuve en el Festival Estéreo Picnic, en Colombia, viendo a Tame Impala, que me gusta mucho. También estaba Drake, que no le había visto nunca, me encantó todo su show, al igual que los de Billie Eilish y The Chemical Brothers. Aquí en la isla el último concierto al que he ido fue el sábado pasado, en el Mallorca Soul Weekend, viendo a los Stone Foundation.

¿Cómo nació su entusiasmo por el rock?

Llevo toda la vida dedicándome a la música. A los 15 años, estando en el instituto, organicé mi primera fiesta con colegas para recaudar unos fondos y ahí ya me di cuenta que me gustaba este mundillo.

¿Nunca se ha subido a un escenario?

No, soy bastante tímido, siempre detrás. Más que músico frustrado soy músico tímido (risas). Más que tocar, juego con la percusión.