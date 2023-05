Los emblemas de la Fundación Bartolomé March, el museo del Palau March y sa Torre Cega, han reabierto finalmente sus puertas después de dos años clausurados y este verano volverán a ofrecer conciertos, tanto en el inmueble de Palma como en Cala Ratjada. El palacio situado en un enclave privilegiado de Ciutat acogerá tres de los recitales organizados por el Festival Internacional de Música de Deià.

El primero, el 23 de junio, será Un concierto de película, a cargo de la soprano Raquel Lojendio y el pianista Alfredo Oyágüez, que interpretarán bandas sonoras de Hollywood y Broadway. Para el siguiente viernes, el 30 de junio, Chuchito Valdés y la Camerata Deià Jazz presentarán en el Palau March la Suite Picassiana; y una semana después, el 7 de julio, el violinista Gilles Apap, junto a la Camerata Deià, interpretará el concierto Fiddlin’ around the world, de música folk, irlandesa, gipsy y bluegrass.

Los jardines de sa Torre Cega, la finca situada en un acantilado, acogerán la 34 edición del festival Serenates d’Estiu de Cala Ratjada, que se inaugurará el 6 de julio con Kambrass Quintet. Continuará el siguiente jueves, día 13, con el concierto de guitarra de Álvaro Toscano; mientras que el viernes 21 tendrá lugar una selección de la famosa ópera de Puccini bajo el título The best of Tosca. El cierre del evento musical del verano en la localidad costera lo pondrá el jazz de Víctor Carrascosa Quartet, como se detalla en el programa organizado por las Juventudes Musicales de Capdepera.

Horarios de visita

Las visitas también se reanudan en ambos espacios con precios más reducidos para residentes. El recorrido por el museo del Palau March es libre mientras que los exteriores y parte del interior de sa Torre Cega solo se visita con un guía y reservando previamente a través de la web. Los horarios del palacio palmesano son: de 10 a 17 horas los lunes y viernes; de 15 a 17 horas los martes, miércoles y jueves; y de 10 a 14 h. los sábados. Respecto a los recorridos guiados en el inmueble de Cala Ratjada, por el momento se ofrecen para dos grupos al día (a las 10,30 y las 12 horas) de lunes a viernes y uno los sábados, a las 11 horas.

El museo de Ciutat, en la calle Palau Reial, alberga las colecciones permanentes de escultura contemporánea, litografías de Dalí, cartografía mallorquina, murales de Josep Sert, uno de los más prestigiosos del mundo, y un Belén Napolitano del siglo XVIII. En Cala Ratjada la gran colección de esculturas del siglo XX repartidas por los jardines de sa Torre Cega son las protagonistas.