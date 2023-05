Paula Quintana: «La canción de Eurovisión y la obra ‘Huerto’ comparten el mismo rito»

La creadora e intérprete Paula Quintana ha hecho un paréntesis en los ensayos de Eurovisión con Blanca Paloma para protagonizar hoy el espectáculo Huerto en el Teatre Principal con motivo del festival Palma Dansa. El público mallorquín presenciará una obra cuya esencia conecta totalmente con Eaea, la canción y el baile que el sábado representarán a España en el popular certamen televisivo. La propuesta escénica que llega a Mallorca muestra el cuerpo como «tu propio huerto de emociones, experiencias, saberes, intuiciones y aparatos que se relacionan en un rito misterioso», es decir, «un lugar de empoderamiento y de sabiduría», destaca Quintana. Y el tema Eaea, cuya coreografía ella ha dirigido, «comparte el mismo rito que Huerto y las anteriores piezas de la trilogía, ya que todas son una ceremonia, más que una historia, juntarse en la intimidad y compartir, que al final es de lo que tratan los ritos», explica.

La artista entró «en el universo Blanca Paloma» –así lo llama– por otra conexión: «El compositor y productor musical de Eaea, José Pablo Polo, es quien también ha creado mis composiciones, tanto de Huerto como las anteriores. Llevamos muchos años juntos, coincidimos en el imaginario y en la forma de trabajar, y cuando él comenzó con Blanca Paloma el año pasado, me llamó para que formara parte del equipo».

Ayer voló de Liverpool –donde se celebra Eurovisión– a Palma y mañana regresa a Gran Bretaña para ultimar los ensayos de una coreografía en la que ha tenido que adaptarse a otro código, el medio audiovisual, pensando en que muchos de los movimientos serán vistos en primeros planos por 200 millones de televidentes en todo el mundo. «Este trabajo lo hemos hecho conjuntamente con expertos que se encargan sobre todo del diseño de lo que se verá en las cámaras mientras que yo me centro en quienes se mueven en escena», detalla la coreógrafa, que está «encantada de aprender. Es muy enriquecedor». Quintana añade que es «muy gratificante participar en un evento que llega a tanta gente. No es que hagamos nada distinto a lo anterior, pero la visibilidad de Eurovisión no te la da ningún otro trabajo, por lo que estamos disfrutando al máximo este momento».

La intérprete y coreógrafa vive «un año muy intenso», no solo por el certamen, sino también por el estreno de la última parte de su trilogía y las representaciones de la pieza anterior, Las alegrías, que obtuvo cuatro candidaturas a los Premios Max de Artes Escénicas.

Unión de arte y ciencia

En Huerto ha dado un paso más y ha unido sus dos pasiones, el arte y la ciencia. «Ambas disciplinas buscan maneras de conocer el mundo y explicarlo. Con el arte lo hacemos a través de la belleza, las emociones, la intuición..., aunque en esta propuesta escénica hemos trabajado mano a mano con un grupo de científicos. El público no va a ver ciencia, pese a que está ahí, en el sonido, el color, el texto o el movimiento». Este último lo pone como ejemplo: «hacer un tipo de movimiento u otro no es casual, sino que es el que realizan los planetas y las células, por lo que sirve para darnos cuenta de que todas las macroescalas y las microescalas, la astrofísica y la bioquímica, el universo y lo más pequeño, forman parte de una red y los seres humanos también nos encontramos en ella».

Trata «el cuerpo como fuente de sabiduría en sí mismo», pero lamenta que «nos olvidamos de que somos mucho más capaces de lo que creemos. Por eso hay que volver a conectar con nuestro cuerpo, es decir, hacerle caso a la intuición, despertarla, como se ha hecho siempre», concluye.