Jaume Copons y Liliana Fortuny ('L'Agus i els monstres'): «La lectura en los niños, si no es diversión y emoción, no existe»

Si sus hijos son lectores de la serie de L’Agus i els monstres o Bitmax&Co, dos auténticos fenómenos literarios entre los más pequeños, apunten estas fechas, porque sus autores, Jaume Copons y Liliana Fortuny, aterrizan en Mallorca con un cargado programa de actividades: hoy viernes a las 11.30 horas, masterclass Novel·la ilustrada: del plaer a l’aprenentatge en el hotel Innside (Carrer de Font i Monteros, 23, Palma), y a las 18 horas, en la Llibreria Baobab (Carrer de Guillem Galmés, 17, Palma); y mañana sábado, a las 11.30 horas, en el Festival Tinta Il·lustre (Museu del Fang de Marratxí, Carrer Molí, 4 de sa Cabaneta), y a partir de las 17.00, en la Biblioteca de Manacor (Pl. Convent, s/n).

¿Qué libros se traen a Mallorca bajo el brazo?

Jaume Copons: Venimos con los últimos que hemos sacado, Les cosines de la Mus, de la serie Bitmax&Co; Animalada, de L’Agus i els monstres; y Roc Guitar: Dharma. Los dos primeros pertenecen a colecciones con un recorrido muy amplio, traducidas a 24 lenguas; en el caso de L’Agus sumamos 23-24 libros y en el de Bitmax, 10.

800.000 ejemplares vendidos, con traducciones a más de veinte idiomas, desde el chino al persa. ¿Qué convierte en universal las historias de L’Agus?

J. C.: No contamos historias didácticas ni pedagógicas, sino experiencias, aventuras, diversión, y eso es lo que atrapa al lector.

¿Qué conexiones hay entre dos series como L’Agus i els monstres y Bitmax&Co?

L. F.: Diría que el denominador común es que se cuentan historias, una en cada libro, con inicio, nudo y desenlace. Queremos que esa historia tenga sentido en sí misma. Otra cosa en común es que siempre intentan resolver los conflictos que se plantean.

¿Por qué los niños se vuelven locos con los dinosaurios y otras bestias?

J. C.: Es un misterio. Hay una serie de animales que por hache o por be nos atrapan, creo que debe ser algo ancestral, casi genético.

¿Cómo se logra la fidelidad?

J. C.: No tenemos un secreto ni una fórmula. Lo hemos conseguido, sí, pero nosotros mismos nos preguntamos muchas veces por qué. Quizá sea porque jugamos la carta del humor y la aventura. Estamos sorprendidos y sobre todo agradecidos de haber encontrado unos lectores con los que poder compartir experiencias. Liliana y yo, además de escribir y dibujar, llevamos 10 años en una especie de Never Ending Tour paseando por librerías, bibliotecas, fiestas literarias y festivales como el Tinta Il·lustre, espacios que nos gustan especialmente porque te permiten conocer a un montón de chavales. Eso nos carga las pilas y nos da una energía tremenda.

¿Los niños les ponen rostro, les tratan como auténticas estrellas de la literatura?

J. C.: Yo he sido guionista y he hecho galas, y nada que ver con esas estrellas mediáticas que no pueden salir a la calle. Sí nos sucede muy a menudo que nos reconocen, entre otras cosas porque aparecemos dibujados en L’Agus i els monstres. Es sorprendente pero hay días que vas por la calle y de repente se detiene un niño, hace parar a sus padres, y nos pregunta si somos nosotros. Siempre resulta agradable y divertido.

¿Cuándo un niño empieza a leer por diversión?

J. C.: La lectura, si no es diversión y emoción, no existe. El niño empieza a leer cuando encuentra algo que realmente le emociona. Llegar a eso también depende del trabajo de los maestros, padres y escritores. Te pueden obligar a leer un libro en el colegio, pero si no te gusta, lo pasas mal o vives esa experiencia como algo traumático, no te convertirás en lector de ninguna manera. Lo que es seguro que no entra con sangre es ni la lectura ni la literatura, solo entra por placer.

¿Qué leía cuando era niña?

L. F.: Me gustaba mucho Astérix y Obélix. Siempre lo he considerado un referente, por sus divertidas historias, comicidad y su impresionante dibujo.

¿La música también es una pasión?

L. F.: Y soy hija del batería de la Companyia Elèctrica Dharma, Josep Fortuny, así que la música la mamé en casa, a diario. Mi primer recuerdo es el de la Dharma, un concierto que hicieron en el Mercat de les Flors. Vivía sus actuaciones intensamente. Este libro de la Dharma ha sido para mí muy emotivo y especial. Para hacerlo he tenido que escarbar en recuerdos. Jaume ha explicado muy bien la historia de este grupo, desde la parte humana. Un grupo que aun sigue ahí y que aportó a la escena musical un sonido muy característico que todavía sigue vigente, el del rock con raíces.

¿Qué valores promueven sus novelas gráficas?

J. C.: Valores universales como la amistad, la solidaridad, la responsabilidad.... Pero nunca damos lecciones ni apostamos por un tono didáctico.

También el respeto por el medio ambiente.

J. C.: Sí, es una urgencia, ¡cómo no vamos a sacar este tema estando como está el clima!