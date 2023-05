Los proyectores del Atlàntida Mallorca Film Festival (AMFF) se preparan para estrenar en la gran pantalla de Palma, en exclusiva, las películas triunfadoras de la Berlinale y Sundance. El evento cinematográfico, que este año se celebra del 23 al 30 de julio, sigue fiel a la música y en su 13 edición contará también con conciertos gratuitos de artistas de la talla de Natalia Lacunza, Alice Wonder, Belén Aguilera, la mallorquina Júlia Colom y Putochinomaricón. Además, una gran retrospectiva recordará la obra del director de cine Rainer Werner Fassbinder y habrá un homenaje al cineasta Agustí Villaronga y al galerista Juan Antonio Horrach, fallecidos recientemente y totalmente vinculados al festival.

El certamen balear acogerá el estreno exclusivo en España de cinco títulos que han triunfado en los Festivales de Berlín y Sundance: Sur l'Adamant, Kokomo City, Reality, Slow, Fantastic Machine y la serie The Architect. Estos estrenos solo podrán verse en la edición presencial del festiva y en los próximos meses estarán disponibles en Filmin.

Sur l'Adamant, Oso de Oro en la Berlinale, es la última película del director francés Nicolas Philibert. El documental recoge las confidencias de los pacientes de un centro psiquiátrico situado dentro de un barco atracado en el río parisino Sena.

Con 15 años en la industria discográfica y dos Grammys a sus espaldas, D. Smith debuta en la dirección con Kokomo City, galardonada con el Premio del Público tanto en Festival de Berlín como en Sundance. Se trata de un potente documental que se inmiscuye en las vidas de cuatro mujeres negras trans que se dedican a la prostitución callejera.

Por su lado, Reality de Tina Satter, seleccionada en la Berlinale, está predestinada a ser una de las películas independientes de la temporada. En ella, Sydney Sweeney ("The White Lotus") se pone en la piel de Reality Winner, la joven de 25 años que fue condenada a 5 años de prisión por filtrar información de los servicios secretos de Estados Unidos, para los que trabajaba.

Otro de los grandes estrenos en España será Slow, de la lituana Marija Kaytaradze, y que fue premiada a Mejor Dirección en Sundance. La película radiografía el amor desde la perspectiva asexual y lo hace a través de la historia de una bailarina con una vida emocional y sexual muy libre, Elena, y de un intérprete de lengua de signos que acude a ayudarla en una clase que imparte a personas sordas, Dovydas.

El documental ganador del Premio Especial del Jurado de Sundance y del Premio Especial del Festival de Berlín, Fantastic Machine también formará parte de la programación. Esta película, producida por Ruben Östlund y dirigida por Axel Danielson y Maximilien Van Aertryck, nos embarca en un viaje desde los inicios de las imágenes –unos 200 años atrás– hasta la actualidad para explorar la fascinación de la humanidad por mirarse a sí misma.

Por último, The Architect es la ganadora a Mejor Serie en el último Festival de Berlín y los 4 episodios que la conforman, que son un total de 70 minutos, se proyectarán en Palma. Se trata de un drama ambientado en un futuro distópico –no muy lejano– en el que Julie (Eili Harboe), una arquitecta treintañera residente en un Oslo sin coches, no puede permitirse una vivienda.

Sección Oficial

Por segundo año, AMFF abre convocatoria para todos aquellos cineastas y productores que quieran participar en la Sección Oficial a competición con sus largometrajes de ficción o no-ficción.

Las películas tanto nacionales como internacionales deberán ser inéditas en Baleares, no habiéndose estrenado en ningún festival o sala comercial, y deberán tener una duración mínima de 60 minutos.

Entre todos los largometrajes seleccionados para la Sección Oficial, el jurado compuesto por profesionales de la industria del cine y jóvenes estudiantes decidirá la concesión de un premio FILMIN valorado en 10.000 € a la mejor película en concepto de derechos de distribución en España.

Las películas de Sección Oficial también podrán optar al Premio de la Crítica de la Asociación Catalana de la Crítica y la Escritura Cinematográfica (ACCEC).

El periodo de inscripción estará abierto desde el 5 al 31 de mayo de 2023.

Ciclo Fassbinder

Entre los platos fuertes de esta edición presencial, y dentro del Atlàntida Classics, llegará a Palma un ciclo sobre el cineasta alemán Rainer Werner Fassbinder.

Las obras que se proyectarán en Mallorca pertenecen a una retrospectiva de tres títulos que trazará un recorrido por lo más variado de su filmografía, desde la reconocida Las Amargas Lágrimas de Petra Von Kant, recientemente reimaginada por François Ozon en Peter Von Kant, El matrimonio de Maria Braun, primera parte de su trilogía dedicada a las mujeres alemanas de la posguerra, o la también inédita en España Eight Hours Don't Make a Day, donde el director acompaña durante cinco horas a un grupo de obreros la ciudad de Colonia.

La retrospectiva de Palma se completará con un recorrido de sus obras más extenso que se podrá ver a través de la edición online del festival en Filmin.

Lineup musical

La música vuelve a ser protagonista del festival con 16 conciertos gratuitos con algunos de los artistas emergentes más interesantes del momento.

El concierto inaugural correrá a cargo de Queralt Lahoz. La artista catalana destaca por su estilo único, capaz de fusionar géneros como el rap, el flamenco, el R & B y la copla sin que ninguno pierda ni un poco de su alma; nutriéndolos, además, de un mensaje rico, poético y reivindicativo. En la clausura los asistentes podrán disfrutar de la inconfundible voz de Alice Wonder, una de las estrellas de la última edición del Benidorm Fest, quién presentará los temas de su último álbum, “Que se joda todo lo demás”. Uno de los platos fuertes del festival será la actuación de Belén Aguilera, una de las mayores promesas del pop español. La cantante se dio a conocer bajo el nombre de 'The girl and the piano' y se convirtió en fenómeno viral gracias a vídeos caseros en los que interpretaba éxitos de otros artistas, antes de alcanzar el número 1 en las listas de ventas españolas con su álbum “Superpop” (2022).

Chenta Tai, conocido artísticamente como Putochinomaricón, regresará a Atlàntida Mallorca Film Fest tras su presencia en la edición de 2018. El joven madrileño de origen chino en una de las voces críticas de referencia dentro la generación millennial. Experiencia previa en el festival también tienen Rocío Sáiz, ahora en solitario tras su paso por Las Chillers y Monterrosa; y Júlia Colom, que participó en la edición de 2019 y es la protagonista de uno de los documentales originales de Filmin, “Sempre dijous”, dirigido por Joan Porcel. La cantante balear acaba de lanzar su primer álbum al mercado: “Miramar”. El festival también recibirá con los brazos abiertos a la navarra Natalia Lacunza, que adquirió relevancia a nivel nacional gracias a su participación en el talent show Operación Triunfo 2018, donde alcanzó el tercer puesto. Con tres discos en el mercado, ha logrado romper el estigma de “triunfita”, consiguiendo mostrar sus ideas y su personalidad en estos primeros pasos de una carrera más que prometedora. Y el buen humor llegará de la mano del dúo barcelonés Ladilla Rusa, autores de ese himno titulado “KITT y los coches del pasado”.

El resto del cártel musical de Atlàntida Mallorca Film Fest 2023 lo integran Núria Graham, Shego, Algora, Lorena Álvarez, La niña jacaranda, Jordi Maranges, Evripidis and his tragedies, Adrià Arbona, Socunbohemio.

Industria- Talent Lab

La sexta edición de Atlàntida Mallorca Talents Lab llega con 45.000 euros en premios

Atlàntida Mallorca Film Fest vuelve a apostar por los nuevos talentos del cine. Con la colaboración de Media y Europa Creativa Catalunya, se presenta la sexta convocatoria de Atlàntida Mallorca Talents Lab, un espacio que quiere fomentar la producción y la creatividad en el audiovisual, crear lazos entre los creadores y la industria y fomentar la circulación de proyectos audiovisuales en diferentes foros nacionales e internacionales.