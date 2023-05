Juan Claudio de Ramón: "Como en Palma, los romanos también son invisibles en el centro de la ciudad"

¿Cómo se enamora uno de Roma?

Si vas como turista, inmediatamente; si te trasladas a residir allí, puedes tardar un poco más de tiempo porque la ciudad presenta algunas incomodidades objetivas, pero pasado un año no quieres vivir en ningún otro sitio del mundo.

«Durante cinco años de mi juventud trabajé en un palacio romano y eso no es algo que vaya a olvidar”.

Soy diplomático y tuve la suerte de ser destinado a la embajada de España ante Italia, lo que me permitió vivir allí cinco años. Cuando ya la consideraba mi hogar me tuve que ir con un desgarro que no he superado.

¿Qué le ha llevado a escribir esta declaración de amor hacia la Ciudad Eterna?

Al principio escribir sobre Roma me parecía una insensatez, porque es una de las ciudades más literaturizadas de la historia, y compites con todas las deidades de la cultura occidental que ya han escrito sobre ella, pero luego la propia belleza y la densidad histórica te coaccionan y obligan a pasar a limpio todas las impresiones que se van acumulando en tu cabeza.

Son muchos los grandes que han retratado Roma, desde Goethe y Stendhal, a Zola, Melville o Leopardi. ¿Notó el peso de la historia al escribir?

Absolutamente. Roma es un género literario en sí mismo, una ciudad obesa de siglos, al escribir sobre ella la historia te reclama constantemente. Es una ciudad que tienes que pasear y también que leer. Una de las cosas que más me enorgullece de mi libro es que por cada palabra escrita hay 10.000 leídas.

¿Qué es ‘Roma desordenada’: una guía, un libro de viajes, un diario, un ensayo?

Es una colección de 70 ensayos cortos donde el lector se va a encontrar, salteados los siglos y los temas, anotaciones sobre historia del arte, de la religión, de la política, gastronomía, paisaje… Un poco de todo porque Roma es como el arca de Noé de todas las historias, y te permite hablar de casi cualquier cosa. Es un libro que habla de todo a partir de Roma.

¿Por qué desordena Roma?

Primero, porque Roma es una ciudad simultánea, hay por lo menos cuatro romas: la de los césares, la de los papas, la del fascismo y la de la periferia, a la que se suman otras, como la Roma judía, la nacionalista de Garibaldi, la de la dolce vita de los años 50 y 60, la Roma medieval, que prácticamente ha desaparecido pero existe… Yo no quería privilegiar ninguna de ellas, sino mezclarlas todas y ofrecérselas al lector como aparecen en la realidad, que es juntas.

¿Usted es un escritor ordenado, metódico?

Sí, hay bastante método en mi escritura, incluso cuando pretendo lo contrario.

Hay ciudades que pueden visitarse en un día. ¿Se puede conocer Roma en una sola vida?

Me remito a lo que dijo el gran Silvio Negro, cronista del Corriere della Sera para la ciudad, quien decía: “Para decir que se ha estado en Roma hacen falta tres días, para visitarla un mes y luego hay un tipo de persona a la que no le bastará una vida”. Así se llama su libro que reúne sus crónicas, Roma non basta una vita. Yo tuve la fortuna de experimentar esa impotencia.

¿Cómo debe el viajero adentrarse en sus calles?

El viajero novel tiene que rehuir cualquier tentación esnob y hacer lo que hace todo el mundo. En Roma hay 15 monumentos principales y los tienes que visitar ordenadamente, haciendo las colas, comprando las entradas por internet e intento aprovechar el máximo de tiempo. Solamente en una segunda visita uno puede permitirse el lujo de perderse y de que la ciudad le salga al paso con todos sus miles de esplendores secundarios.

¿Qué tópicos perviven entre los italianos respecto a España?

Los italianos nos ven con simpatía y con una punta de admiración porque consideran, aunque a nosotros nos pueda costar creerlo, que algunas cosas en España funcionan mejor, sobre todo los gobiernos de las ciudades, que nuestros servicios son más eficientes. Nos creen, y es verdad que somos, un poquito más formales que ellos. Lo que he descubierto viviendo entre italianos es que efectivamente somos muy parecidos y entre nosotros hay una simpatía espontánea pero puede que nosotros seamos un poquito más formales. Lo que me gusta de los italianos es que son más tolerantes, menos dados al fanatismo.

Sa Feixina es un controvertido monumento de Palma. ¿Qué haría usted con la arquitectura fascista?

En Roma se produjo y se cerró ese debate muy rápidamente. La República italiana ha mantenido la mayor parte de los monumentos de corte fascista, principalmente porque para un italiano destruir patrimonio es inconcebible. Si tiene valor estético, aunque pueda provenir de una fase de su historia superada, a nadie se le pasa por la cabeza el derribarlo. Roma está llena de monumentos de la etapa de Mussolini que no se han derribado. Tampoco nadie lo reclama. No hay exaltación del fascismo pero se han mantenido algunos hitos urbanos de la época. Los nombres de las calles sí se han cambiado. Es verdad que la etapa fascista italiana produjo una arquitectura de más calidad que la española, al coincidir con la época racionalista. Ellos llaman estilo fascista a lo que nosotros llamaríamos estilo racionalista.

Si hay muchas 'romas', ¿cuál es la menos conocida?

Seguramente la Roma medieval, que son 1.000 años de historia de la ciudad y que Mussolini consideraba una errata e intentó suprimir. Es una Roma que casi ha desaparecido pero que pervive en algunas iglesias, torres y calles.

¿Queda Roma por descubrir?

Sí, los romanos van a seguir descubriendo domus enterradas, catacumbas, palacios que se abrirán al público… Siempre habrá una Roma secreta que poco apoco se irá haciendo visible para más gente.

¿Algún país supera a España en cuanto a huella dejada en Roma?

Seguramente no pero Francia se acerca. La huella de España en Roma es importantísima, tanto en la época antigua como en la época moderna a partir de los Reyes Católicos.

¿Qué hay que hacer frente a la turistificación?

Visitar Roma debería estar considerado un derecho humano básico. No se me escapan todos los problemas que eso tiene para los locales, y en Mallorca esos problemas se conocen bien. Cuando vino la pandemia y toda la economía local se cayó había muchos carteles que ponían ‘cerrado por falta de turistas’. Los romanos también entendieron todo lo que aporta el turismo a su ciudad. Es una ciudad muy especial porque Roma no se entiende sin el aporte de población de fuera, desde la época antigua es una meca de peregrinación turística de alguna manera.

El palmesano ha desaparecido del centro. ¿También los romanos son invisibles?

Sí. Ese es un fenómeno que también se nota en Roma y en todas las ciudades de éxito en el mundo. La idea de cerrarse al mundo no me parece inteligente. En una ciudad que ya supera los 3 millones de habitantes se calcula que solo hay unos 60.000 locales en el centro. Los romanos viven sobre todo en la periferia de la ciudad.