Cerrar el círculo

En el mejor de los casos, así es como la industria de los eventos y la gastronomía evitan el plástico de un solo uso o los residuos plásticos: Por ejemplo, los asistentes a un festival pueden conseguir un vaso de plástico reutilizable por un depósito de un euro y después cambiar el sucio por uno limpio. Cuando abandonan el lugar del evento, entregan el vaso usado y se les devuelve el dinero del depósito. Los vasos sucios se recogen, se limpian, se reenvasan y se llevan al siguiente evento. Así, según las facturas de la Fundación Cleanwave, tendrían una duración media de 168 usos.

Aunque estos sistemas circulares de prevención de residuos plásticos llevan tiempo implantados en la Península y en otros países europeos, la isla va a la zaga. «En Mallorca, a menudo nos ha chocado descubrir que una buena intención de evitar el plástico de un solo uso ha acabado agravando el problema», dice Ali Vahlhaus, director gerente de Cleanwave, la fundación que también instala dispensadores de agua potable en Palma. Conoce varios festivales en la isla, algunos de los cuales repartían a los visitantes vasos de plástico especialmente diseñados y resistentes por un módico precio. Al final, normalmente se podían devolver. Los vasos reutilizables, sin embargo, no se limpiaban y volvían a usar, sino que muy probablemente se trituraban por razones de coste.

Falta de instalaciones

Los organizadores y restauradores no son los únicos culpables de que al final no se cierre el ciclo para evitar el plástico. «En Mallorca todavía no hay una línea de lavado para vasos reutilizables, por ejemplo, que garantizaría la circularidad. El mercado en la isla es demasiado pequeño para que alguien haya hecho esta gran inversión hasta ahora, pero demasiado grande para ignorarlo», indica Vahlhaus. Cleanwave quiere cambiar eso lo antes posible. Para ello, sus responsables han llegado a un acuerdo con el proveedor barcelonés Ecofestes. En la península, por ejemplo, suministra y mantiene parques de atracciones y va a ayudar a traer el concepto circular a Mallorca mediante la logística, la tecnología y la comercialización adecuadas.

Como primer paso, la fundación ha empezado a suministrar gratuitamente a los organizadores vasos retornables, que también vuelve a recoger. Después, sin embargo, los vasos se envían a Barcelona, donde se limpian, se secan, se apilan y se vuelven a embalar. Después, miles de ellos se transportan de vuelta a la isla en palés por camión. Aunque esto garantiza la circularidad, el concepto aún no es cien por cien sostenible.

Recoger datos para Mallorca

«Somos conscientes de que aún no podemos resolver todos los problemas a la vez», afirma el doctor en administración de empresas, que trabaja como profesor de finanzas y estrategia en la Universidad de Barcelona, pero vive permanentemente en Mallorca. Los responsables de Cleanwave quieren aprovechar el año 2023 para recopilar datos y hacer proyecciones sobre las cantidades de vasos de plástico reciclable con las que tendrán que lidiar. El proveedor de la península, con el que Cleanwave colabora, calcula con cinco vasos por persona en un festival de música y con tres vasos en un evento gastronómico. Sólo con cifras concretas pueden los iniciadores del proyecto calcular qué sistema necesitan para Mallorca.

Incluyendo toda la instalación, sería necesaria una inversión de medio millón de euros. «En el mejor de los casos, la instalación funcionará con energía fotovoltaica», dice Vahlhaus. Se asemeja a las de las grandes empresas de restauración y debe alojarse en un edificio con dos zonas de almacenamiento distintas y entradas y salidas separadas. «Para cumplir la normativa vigente sobre higiene alimentaria, los vasos sucios no deben entrar en contacto en ningún momento con los limpios», explica Vahlhaus.

Además, dice, es importante que los vasos se sequen inmediatamente después de limpiarlos. «Como el plástico sólo tolera una temperatura limitada debido a su porosidad, también hay que tener cuidado en este aspecto». Los vasos deben apilarse en cajas directamente después de limpiarlos de la planta. Por esta razón, no deben contener humedad. Cleanwave aún no tiene un edificio a la vista, pero está previsto ubicarla en un polígono industrial de Palma. «Los mayores festivales tienen lugar en los alrededores de Palma», dice Vahlhaus. En 2024, el círculo de vasos retornables en Mallorca debería estar cerrado y ningún organizador tendrá excusa.