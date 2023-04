Miquel Serra, cantante: «Escribir canciones en castellano no tendría sentido, al cantarlas se notaría mucho que soy mallorquín»

Acaba de publicar su último trabajo en solitario Las Hayas Arce (Foehn Records, 2023), un proyecto que define como autobiográfico con una letra más tangible, más poética y donde Miquel Serra (Eivissa, 1975) se abre a sus impulsos y sensaciones. Nos adentramos en su casa de Manacor, un lugar íntimo, un refugio lleno de vida y en el que, en cada esquina, puede contarse una historia

La Hayas Arce… podríamos extraer infinitas simbologías, ¿Cuál el significado para Miquel Serra?

Es mucho más prosaico de lo que crees, sí que podría relacionarse con que soy técnico agrícola. El que sale conmigo en la portada es Armand, quería que la portada fuese una réplica del disco A Star is Born de Barbra Streisand y Kris Kristofferson. El disco tenía que llamarse Dies complets, taques de llum, la primera canción, pero había demasiado texto. Le pregunté a Armand sus apellidos: Armand Las Hayas Arce, un nombre precioso. Cuando creas un disco para ti tienes total libertad. Nunca me muevo por simbolismos, siempre quiero que sean una lectura que no esperaba, me gusta mover las cosas y que se creen pequeñas opiniones, criterios y ver cómo se enriquece o cómo muere y no la impresión que yo pueda generar.

Un título en castellano y un álbum puramente en catalán... ¿Escribir canciones es tan íntimo y personal que solo puede hacerse en su lengua?

No lo he hecho nunca. Escribir canciones en castellano no tendría sentido, al cantarlas se notaría mucho que soy mallorquín. Es por una cuestión estética, no ideológica. Nunca hubiera puesto un título en castellano, simplemente surgió así. Fue un gesto hacia Armand.

¿De dónde saca la inspiración Miquel Serra?

No me viene, la busco… es ir ahí, sacar ideas hasta que me salen, siempre primero la melodía. Cuando estoy por ahí y desarrollo una idea la canto en bucle para que no se me olvide y le añado el ritmo. Pero es a base de disciplina, no me viene sola en absoluto. Lo máximo que puedo garantizar es que tendré ideas, pero no quiere decir que prosperen en nada… es pura insistencia. Hay algo impersonal, creo que habría más música si otra gente lo intentara. Muchos podrían hacer música, es dedicación. Al seleccionar los temas es donde está la sensibilidad y el gusto.

¿Qué paralelismos hay entre Las Hayas Arce y Una casa és pànic, su anterior trabajo?

Las Hayas Arce ha sido paralelo al anterior Una casa és panic. Me paso meses y meses buscando ideas. Hay una diferencia entre crear para un disco con la banda o simplemente para mí. Con la banda siempre cuesta más, porque debe tener unas dimensiones para encarecer la estructura del grupo, la energía que ponen y que las letras puedan desarrollarse. Y mientras busco estas canciones me vienen otras que no puedo meter. Siempre doy prioridad al que estoy haciendo en ese momento. Con este vuelvo un poco a mi curso más cercano. A nivel de producción sí que es diferente pero tampoco había la intención.

¿Dónde quedan las canciones que no publica? Debe tener no para un disco, sino cuatro o cinco…

Quedan ahí. Supongo que grabaré otro con algunos restos de este. No tengo canciones guardadas para mí, tengo una vena exhibicionista, siempre salen.

¿Qué influencias literarias y cinematográficas cree que pueden percibirse en las letras de este último proyecto?

Las influencias literarias a la hora de crear canciones no suelen estar muy marcadas, serían influencias musicales, yo hago las letras en función de estados de ánimo, me pongo a escribir notas en cuadernos y luego las voy combinando. Estas notas me sirven de punto de partida, frases que me cuadran muy bien en un momento concreto de la canción y a partir de eso la voy construyendo.

Las musicales son otra cosa…

Musicales sí… Hay una canción de Depeche Mode con Goldfrapp que me encantó y quería acercarme a eso. No quería el disco habitual con la guitarra, sino que quería una sonoridad nueva ya que tenía a Sergio conmigo. Esta canción tenía una sonoridad muy extraña, era vacía, pero al mismo tiempo muy potente. Otra fue el último en solitario de Damon Albarn, lo escuchaba muchísimo y me llenó.

Da la sensación de que todas sus letras tienen un lugar y un tiempo determinado…

Tienen una emoción vinculada a una de mis etapas. Cuando hago discos pequeños son autobiográficos porque la canción me lo permite… Con la banda me cuesta que una canción hable de mí y de mi intimidad y tener arreglos intensos de los demás. Hago unas letras más tangibles, poéticas y más sugerentes porque es donde puedo abrirme.

También depende del disco y la canción. El último tiene un punto de época amarga, pero si tú lo sientes así es que te lleva a un momento sensible… Depende de la sensibilidad de la persona. Cuando te acercas confesionalmente llegas a un punto más profundo.

Ha comentado que La sala oberta no estaba prevista…

Quedaba un mes para la fecha de salida y La sala oberta no estaba; el desarrollo final se me ocurrió una tarde paseando por la Vall de Manacor, no tenía dónde apuntarla, la estuve cantando horas para que no se me olvidara.

Hay una clara diferencia entre la letra y la proyección visual de La sala oberta.

Cuando hablo de «El temps ens evalúa i ens amarga», es por alguien en concreto. Hago lecturas de mis letras una vez terminadas. Cuando creamos el video tuve la ocurrencia de utilizar el I Ching, el libro de las mutaciones. El I Ching ahí tiene un sentido, la letra sigue «Com ho ha canviat tot», pero, casi siempre, funciono con impulsos y sensaciones. La visión que puede tener alguien de mis canciones es más mística y mitológica y, vaya, no debería desmontar eso.

¿Con cuál se queda?

Con ésta. Es la más lograda. Supe que sería el sencillo desde que surgió.

Después de casi quince años, ¿no ha sentido un bloqueo artístico?

No… siempre he estado ahí sin ninguna pretensión, muy estable. Creo que los grandes tampoco llegan al bloqueo, pero sí a una calidad muy lejana de lo que les hizo los mejores.

¿Cómo se puede labrar una carrera sin una transformación?

Estoy un poco en contra de hacer cosas diferentes como leiv motiv, porque a mí lo que me mueve es componer y estar satisfecho con el resultado, no hay una premeditación, y mucho menos meterme en algunas corrientes de música imperante.

Va a disco por año…

Tiempo para hacerlo hay… es factible. Pero parece que ahora no es aconsejable sacar tanto disco. El hecho de publicar con poco espacio hace que los medios, que incluso los oyentes, no pongan la misma atención.

Para usted, ¿la música puede transformar la sociedad o solamente la distrae?

Actualmente creo que la función de representación o chispa de rebelión está muy decaída. Lo digo yo que no hago música reivindicativa en absoluto, hago música estética. Para mí, el arte no debe ser funcional, sí que se le puede dar un sentido y una representatividad, pero no comparto el arte que busca ejercer una función de alerta sobre la sociedad. No digo que no se deba hacer, sino que no es mi motivación… siempre he escuchado música que considero placentera: los Beatles, Bowie, Nick Cave… son puramente artísticos.

¿Volveremos a leer a Miquel Serra?

No lo sé, la escritura vino motivada por unos autores que me engancharon muchísimo, me ilusionaron y, por eso, me puse a escribir. Si volviera a tener un descubrimiento puede ser que sí. Necesito estímulos

¿Qué mirada tiene sobre el panorama musical illenc?

Está muy bien que esté activa, con variedad y genere nuevos estilos. Pero la verdad es que soy poco afín a la mayoría de las cosas que salen. Se siguen corrientes de música muy urbana, hay un afán de notoriedad muy poco estimulante…, yo me fijo en la capacidad para componer. No creo que sea el más indicado para responder a eso.

¿Próximo proyecto?

El próximo disco lo haré solo con la guitarra, no lo hago para ir en contra, sino porque es mi manera de hacerlo. La principal motivación para hacer música es para darme placer a mí mismo, por lo tanto, no haría cosas con las que me sintiera artificioso.