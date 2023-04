Lluís Maicas: «Es más fácil ser oscuro que ser claro, llegar a la simplicidad es difícil»

Lluís Maicas (Inca, 1954) dice que con los años ha aprendido a ir al germen de las cosas, a prescindir de lo que considera superfluo y a poetizar las cosas cotidianas, las más cercanas, incluso aquellas que no parecen nada poéticas. Es lo que ha hecho en Mots que fan ombra (Perifèrics poesia), un poemario que presentará en su ciudad el próximo mes.

Maicas emplea un lenguaje sencillo, crea imágenes que se entienden, aunque algunas puedan tener una doble lectura. «Tengo la teoría de que es más fácil ser oscuro que ser claro. Aunque no lo parezca, la claridad, llegar a la simplicidad, para mí no es fácil, y si lo consigo es a base de esforzarme y tengo que apartar la tentación de algunas cosas que no son necesarias», explica sobre estos poemas.

La memoria y objetos cotidianos están presentes en Mots que fan ombra. «Es una manera de poetizar lo que no es poético. A veces hay cosas que sacadas de contexto sería muy difícil de poetizar... Lo que intento es hacer poesía en mi entorno, sea de un electrodoméstico, de una mesa, de un recuerdo de la niñez... No hay nada que no tenga la capacidad de ser visto de una manera diferente», remarca el poeta.

Sus poemas desprenden humor e ironía, incluso hacia sí mismo y las cosas que le pasan. «Es una manera de defensa. Hacer broma o ironizar sobre enfermedades o la muerte es una manera de defenderse del miedo a esas cosas», señala.

Para Maicas, «en poesía no hay un canon establecido, uno hace lo que puede, o lo que quiere o lo que le da la gana». Afirma sentirse más cómodo escribiendo dietarios, un formato que le otorga mayor libertad. Tiene publicados siete y otro está ya en manos de una editorial. De todos ellos, se siente especialmente satisfecho de Una fosca d’ungles pintades (El Gall), quizás por ser el último, apunta.

En su mente tiene dos argumentos de novela «bastante avanzados», pero la «pereza» le impide ponerse a trabajar en ellos. Reconoce que tampoco es un género al que sea asiduo como lector, es más de ensayo, dietario y poesía, comenta.