Música per a un setge

I.- El setembre de 1941, les tropes nazis tallaren totes les vies d’accés a Leningrad (actual Sant Petersburg), per així poder conquerir la ciutat. Però no ho varen aconseguir, ja que el soviètics resistiren de totes les maneres possibles (incloent menjar animals del carrer i fins i tot es parla de canibalisme) durant 872 dies, fins el gener de 1944. Així i tot, el nombre de morts passà el milió de persones.

II.-Dmitri Xostakóvitx va néixer a Sant Petersburg el 1906 i morí a Moscou el 1975. Les primeres lliçons musicals foren de la seva mare i va escriure una Simfonia als 19 anys, que s’estrenà a Berlín.

Va tenir anades i vingudes amb el règim soviètic, stalinista, ja que algunes obres foren considerades pro règim i altres no. De fet li prohibiren algunes partitures i no va poder composar lliurament fins la mort de Stalin el 1953. El seu catàleg consta de quinze simfonies, quinze concerts amb solista, dues òperes, més de trenta bandes sonores, música de cambra entre la qual hi trobam quinze quartets de corda.

III.-La Setena Simfonia va ser escrita, majoritàriament, durant el setge de Sant Petersburg de 1941 a 1944 i porta el sobrenom de Simfonia Leningrad.

Té quatre moviments i és la més llarga de totes les simfonies del compositor: Allegretto/Moderato (poco allegretto)/Adagio/Allegro non troppo.

Xostakòvitx va voler expressar el que representa que un país, el seu, sigui atacat per tropes invasores, en concret les nazis. En un principi volia posar nom a cada moviment: Guerra, Memòries, Els grans llocs de la meva pàtria i Victòria. Al final no va posar cap nom concret, ara bé, podem trobar elements musicals que els expliquen a cada una de les parts.

Pel compositor, aquesta obra és una manera de lluitar contra el feixisme i «contra qualsevol totalitarisme», fins i tot el que ell patia en temps de Stalin.

Va escriure els tres primers moviments a Leningrad i el quart a Kuibixev (actualment Samara), ja que ell i la família foren evacuats l’octubre de 1941.

S’estrenà a Samara el 5 de març de 1942 amb l’orquestra del Bòlxoi, i fou retransmesa per ràdio a tota la Unió Soviètica. Posteriorment s’interpretà a Londres i Nova York, lloc en el qual les partitures arribaren microfilmades via Teheran.

A Leningrad s’estrenà l’agost de 1942, amb una orquestra de pocs músics, molts dels quals no varen poder assistir als assajos per indisposició i alguns foren reclutats d’entre els soldats. Uns altaveus situats pels carrers de la ciutat varen fer que tota la població la pogués escoltar i d’aquesta manera donar una certa dosi d’esperança i influir negativament a les forces alemanyes. Es va convertir en una obra de la resistència anti nazi. Va ser interpretada seixanta-dues vegades als Estats Units durant la temporada 1942-43.

IV.-En el primer moviment, el compositor ens retrata la vlentia del poble rús, les enormes i riques estepes i amb una tècnica que recorda el Bolero de Rafel, la invasió alemanya.

En el segon moviment sembla recordar la seva vida plàcida de jove a la seva ciutat, tot i que adesiara ens obliga a pensar que entre record i record, la guerra hi és present.

En el tercer repassa llocs del seu immens país així com algunes melodies populars. Per acabar, en el darrer moviment, amb la victòria sobre l’enemic, confirmant que la valentia inicial del poble ha estat l’eix que ho ha fet possible.

Avui horabaixa i a l’Auditòrium de Palma, la Simfònica, dirigida per Pablo Mielgo, oferirà aquesta obra, densa, intensa, llarga (uns setanta minuts) i que és considerada una de les més importants del segle XX.