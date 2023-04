Los populares cantantes pop Aitana, Rosario, Sebastián Yatra y David Bisbal estarán este sábado noche sentados de espaldas al escenario del exitoso programa La Voz Kids. El concurso televisivo comienza su octava edición emitiendo las tradicionales audiciones a ciegas y una de las participantes es la mallorquina de diez años Dulce María Barroso Pageo, que ya ha emocionado a aquellos que la han escuchado en la selección previa.

«Se presentaron alrededor de 10.000 solicitudes y después del primer cásting, donde la eligieron tras enviar un vídeo, hubo otro presencial en Valencia», cuentan ella y su madre, Carolina Pageo. Hoy se realiza la primera criba, con unos 90 niños participantes, y si los cuatro famosos coaches de La Voz Kids se giran hacia Dulce María tras escucharla interpretar Qué bonito, de Rosario, pasará a la siguiente fase.

Podrán ver la emisión quienes acudan a partir de las 21 horas a la plaza de la Constitució de su pueblo, Sant Joan, además de los telespectadores de Antena 3. El programa se inicia a las 22 horas, pero ella dará un concierto justo antes y después para mostrar a sus vecinos, amigos y familiares las dotes artísticas que una maestra descubrió por casualidad mientras hacían una sesión de relajación en clase.

Su profesor de guitarra, Javier Cuenca, la acompañará en las canciones Entre sombras y sombras, Me quedo contigo, Solo te quiero a ti madre y la citada Qué bonito, de su artista favorita. «Cuando era pequeña, fui a verla con mi madre y mi hermana porque ya me gustaba mucho», recuerda del concierto de Rosario en el recinto de Son Fusteret, mucho antes de descubrir su pasión por cantar.

En la actuación también comparte escenario con Fenómenos Band y juntos interpretarán Illes dins un riu, Cuando brille el sol y Vida de rico. El público que acuda a escucharla y apoyarla recibirá una foto firmada de Dulce María.

Música pop

Cuando hizo la solicitud para participar en La Voz Kids, le pidieron una selección de una veintena de canciones, de las que escogieron la que se emitirá esta noche. Predominaba la música pop, porque es con la que está «más cómoda». Aunque le gusta escuchar flamenco y sus orígenes son andaluces, la artista lo tiene claro: «No es lo mío». Pese a ello, cuando una vez en Almería vio por casualidad en un bar a José Mercé, se atrevió a cantarle. Lo ha hecho también con Tomeu Penya en un concierto en Vilafranca y, por supuesto, llevaba uno de sus característicos sombreros, no él, sino la pequeña artista.

«Mis sombreros me dan poder, confianza, energía y muchas otras cosas buenas», asegura una niña que hace honor a su nombre. La primera vez que se puso uno fue cuando tenía cinco años. «Había uno en un puesto de la calle que me gustaba mucho y mi padre me lo regaló». Desde entonces, es una especie de amuleto de la suerte y tiene un montón en su armario. Si pasa a las siguientes etapas del programa, tal vez los luzca.