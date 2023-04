Es Jardí, el nuevo ciclo estival de conciertos de Mallorca Live, suma tres nuevas y diversas propuestas a la programación de su primera edición. Los espectáculos de Sara Baras (23 junio), la banda argentina God Save the Queen (23 julio) y el musical This Is Michael (5 agosto) son las últimas confirmaciones del nuevo concepto musical boutique con artistas nacionales e internacionales de primera línea.

El Antiguo Aquapark de Calvià acogerá el ciclo entre el 16 de junio y el 6 de agosto, con una programación semanal de viernes, sábado y domingo. Las entradas generales de grada así como las VIP y Premium ya están a la venta desde 28 euros en la web www.esjardimallorca.com. El 'Alma' de Sara Baras Es una de las más reconocidas embajadoras de la cultura española y los teatros más importantes del mundo se han rendido a sus pies. La esencia del baile flamenco llegará el 23 de junio a Es Jardí de la mano de Sara Baras y su espectáculo 'Alma'. La bailaora, directora y coreógrafa transmitirá la esencia de sus raíces y amplia trayectoria sobre las tablas. Su nueva creación aúna flamenco y bolero a través de música de hoy y de siempre. Seguiriya, soleá, caña, garrotín, bulería... todas ellas acompañadas de voz y guitarra. Una obra diferente y singular que recorre sonidos de siempre desde una perspectiva completamente nueva. La magia de Queen Quien los haya visto alguna vez ya sabe que God Save The Queen no tienen rivales a la hora de invocar con todo detalle la magia de los conciertos de Queen. Con más de veinte años de trayectoria y el mérito de ser, en palabras de la revista Rolling Stone, la "mejor banda tributo del mundo", el grupo argentino seguro sorprendería al mismo Freddie Mercury con las milimétricas recreaciones que hacen de sus shows más legendarios. En sus espectaculares directos no faltan temas de todas sus etapas (desde el primer disco de 1973 hasta Made in Heaven), cambios vertiginosos de vestuario, juegos de luces propios de un concierto en Wembley y, naturalmente, clásicos como ‘We Will Rock You’, ‘We Are The Champions’ y ‘Radio Gaga’ que nunca nos cansaremos de cantar. El Rey del Pop vive Michael Jackson revivirá en Es Jardí en un show internacional que ha conquistado el mundo. El espectáculo 'This is Michael' dará la oportunidad de vibrar con el "mayor concierto que nunca sucedió" del inolvidable Rey del Pop. Elegido por la propia familia Jackson para meterse en la piel de MJ, Lenny Jay protagoniza un musical que ha recorrido Europa y América acompañado por una selección internacional de bailarines, cantantes y músicos y con un impactante montaje. Más de dos horas de clásicos como 'Billie Jean', 'Thriller', 'Beat It' o 'Smooth Criminal', entre otros, que hacen honores al "artista más exitoso de todos los tiempos". Tres nuevas citas se suman a la programación de Es Jardí, en al que ya figuraban las actuaciones de David Bisbal, Luz Casal, Guitarricadelafuente, Homenaje a Zimmer Williams y Morricone, Vanesa Martín, Melendi, Mónica Naranjo, Danny Ocean, Rosario y UB40. Próximamente se anunciarán las últimas citas del ciclo. Es Jardí, un nuevo concepto Mallorca Live presenta Es Jardí, un nuevo ciclo de eventos premium donde la experiencia, desde la propuesta artística hasta el entorno, es la protagonista principal. El Antiguo Aquapark de Calvià acogerá las actuaciones en un cuidado espacio al aire libre inspirado en las noches de verano de Mallorca y el jardín mediterráneo. Esta nueva programación cultural busca posicionarse entre los planes de ocio boutique de la isla de la temporada estival y potenciar una oferta musical de calidad.