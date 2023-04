"A mí me hizo la vida recorrer los más lejanos sitios del mundo antes de llegar al que debió ser mi punto de partida: España". Estas palabras escritas por Pablo Neruda (1904-1973) en Viaje al corazón de Quevedo en 1943 definen a la perfección la relación y el sentimiento que el escritor chileno profesó por este país, que pisó por primera vez en 1934 y al que nunca abandonaría pese a estar a muchos kilómetros de distancia.

A lo largo de su extensa trayectoria, su poesía y su prosa sobrevolaron de forma directa o indirecta por encima de una España que disfrutó y que sufrió, en la que cultivó grandes amistades con poetas como García Lorca, Vicente Aleixandre o Miguel Hernández, y enemistades como la que no pudo superar con Juan Ramón Jiménez; donde conoció la barbarie que luego la historia le devolvió como un espejo en su Chile natal, y que le llevó a reafirmarse en su ideología, y donde descubrió una nueva forma de escribir.

Todas esas líneas literarias teñidas de este país las han recogido en el volumen Escrito sobre España José Carlos Rovira, profesor emérito de la Universidad de Alicante, donde fue catedrático de Literatura Hispanoamericana, y el profesor Abel Villaverde, también de la UA. Un libro que cuenta con el prefacio del poeta chileno Raúl Zurita. "Un gran homenaje de amor a su relación con esta tierra a la que celebraría y lloraría hasta lo entrañable", asegura en ese prefacio. "Pablo Neruda descubre España y al hacerlo descubre en ella el origen misterioso y profundo de su propia poesía".

Editado por la UA y la Universidad de Talca (Chile), este volumen de casi 500 páginas recoge, además de un estudio de los coordinadores, "la totalidad o casi la totalidad" de los textos que Neruda escribió sobre España, apunta Rovira. "Es mucho porque es un poeta que evoca constantemente España y reflexiona sobre lo que vive, sobre la dictadura, sobre cómo no puede volver a Madrid por la represión".

Tras un periplo diplomático por Asia, el chileno llegó a España por primera vez en 1934, como cónsul de su país, primero en Barcelona y luego en Madrid, ciudad en la que hizo el relevo a Gabriela Mistral que también fue Nobel de Literatura. Y ahí vivió hasta 1936, cuando estalló la Guerra Civil y fue cesado de su cargo ("Me gusta Madrid y no puedo voler a él", escribía). Volvió en 1937 para participar en el Congreso de Escritores Antifascitas en València y en Madrid. Y lo haría de nuevo en el 71 en barco, de paso hacia su país, cuando quiso bajar a tierra en Barcelona y Tenerife.

Cuando pisé España

"Cuando pisé España, cuando puse los pies en las piedras polvorientas de sus pueblos dispersos, cuando me cayó en la frente y en el alma la sangre de sus heridas, me di cuenta de una parte original de mi existencia, de una base roquera donde está temblando aún la cuna de la sangre", escribía también en Viaje al corazón de Quevedo, uno de los muchos textos en los que evoca este país, junto a Confieso que he vivido o España en el corazón.

Obra esta última impresa "en el papel fabricado por los soldados republicanos que luchaban en el frente y que no solo cambió y marcó para siempre su vida y su poesía, sino que le dio a su vez esa segunda patria, madre y madrastra, la posibilidad futura de un nuevo nacimiento", destaca Raúl Zurita.

El libro arranca con la poesía y Residencia en la tierra, donde se incluye la Oda a García Lorca publicada en 1933 y por sus páginas pasan otros poetas como A Miguel Hernández, asesinado en los presidios de España o la Oda a don Jorge Manrique o a Ramón Gómez de la Serna. En su prosa está Leyendo a Azorín en un pueblo chico o En la muerte de Antonio Machado, además de Quevedo adentro, Alberti en Tamuco o El último amor del poeta Federico.

También son numerosos los textos sobre la situación política y social en este pais. Es el caso de España pobre por culpa de los ricos, Cómo era España, Llegada a Madrid de la Brigada Internacional, El general Franco en los infiernos, Un congreso en Madrid o Salí a buscar a los caídos.

Su mejor obra

Y para poner el punto final, El Winnipeg, que consideraba "su mejor obra", afirma Rovira. Ese era el nombre del barco que organizó Neruda en agosto de 1939 para que llevase desde el sur de Francia hasta Valparaíso en Chile a más de dos millares de refugiados de la guerra de España, para darles lo que el poeta denominó "una segunda patria".

El "asesinato" de Neruda

"Yo creo que sí lo asesinaron", asegura José Carlos Rovira sobre el último informe pericial que indicaba que fue asesinado. "Hoy, después de varias pruebas con sus restos, laboratorios internacionales lo consideran lo más probable, a través de una inyección que, sin constancia de casi nadie, sin documento clínico que la recoja, se le puso en el hospital, aunque las dificultades de las pruebas tras cincuenta años de su asesinato han sido evidentes. Pinochet se tenía que deshacer de él. El gobierno de México había preparado un avión en Santiago para sacarlo de Chile. Era el enemigo número uno del golpe y la dictadura por su dimensión internacional, tras la muerte en combate en La Moneda del Presidente Allende", destaca.