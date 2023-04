Jeroni Mas Fiol presenta ‘Castigar la fera’, su primer poemario

Jeroni Mas Fiol (sa Casa Blanca, 2002) acaba de ver publicado su primer poemario Castigar la fera (Viena Edicions), con el que ganó el V Certamen Art Jove de Poesia Salvador Iborra 2022. La suavidad con la que habla este joven poeta choca con la crudeza de sus versos, con los que toca la maldad y el inconsciente humano.

«Una fiera hace acciones malas por inercia o por inconsciencia y es imposible castigarla, esa es la conclusión a la que llegas al acabar el libro», explica Mas, interesado en mostrar la contradicción a través de un juego poético de voces, en el que el lector puede interpretar que es la fiera la que le habla y, en otros casos, la víctima.

«La saliva coagulada/constata/la meva fam insadollable» o «però la culpa/emergeix/-com ho fan les nafres/de les corretjades-/i exigeix càstig,/exigeix fetge» con algunos ejemplos de su poesía. «Es mi estilo, versos impactantes, que te hagan estremecer un poco... porque así se ven mejor las imágenes», comenta el autor, quien ha encontrado inspiración en los también mallorquines Jaume C. Pons Alorda y Laura Torres Bauzà, «dos poetas que tienen este impacto y crudeza, pero sin caer en el morbo».

Estudiante universitario de Filología Catalana y Filología Hispánica en Barcelona, Jeroni Mas escribió este poemario siguiendo su «mapa» mental, con un comienzo y un final preparados como si se tratara de una novela, con unas pautas. Tenía claro que Castigar la fera tendría dos partes diferenciadas y 40 poemas. Lo escribió hace dos años y lo presentó al certamen, que ganó meses atrás y en el que había quedado finalista un año antes.

«Comencé a escribir relatos porque me interesaba la literatura. Cuando estaba en Bachillerato, con 16 años, me enamoré muy fuerte, es una cosa divertida, y empecé a escribir poemas de amor y me interesó mucho más la poesía», recuerda.

La publicación de Castigar la fera le ha pillado escribiendo otro poemario, que de momento ha tenido que aparcar. Se confiesa lector empedernido, no solo de poesía, también de novelas «muy complejas», y le gusta el teatro, aunque se le resiste la escritura de estos géneros.