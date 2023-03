L'òpera del Divendres Sant

Curiosament, tot i haver-hi òperes, sobretot barroques, ambientades en alguns passatges de l’Antic Testament, no podem dir el mateix de les que tenen a Jesús i els apòstols com a protagonistes. Sembla que el Nou Testament dóna més per a la reflexió d’un oratori, una cantata o una passió que per a una òpera.

Ara bé, dit això sí que existeix un títol que agafa de ple alguns aspectes de la cristiandat com són les relíquies sagrades conegudes com El Grial: la copa del Darrer sopar i la llança amb la qual varen ferir Jesús a la creu. I aquest títol és Parsifal de Richard Wagner. Parsifal, pel compositor, no era una òpera en sentit estricte, sinó una espècie d’auto sacramental, un «Festival escènic i sacre» com li agradava qualificar-lo. Pensat com a un espectacle místic i conceptual, la part musical és plena d’espiritualitat. Ja, a partir del Preludi del primer acte, l’orquestra ens condueix vers un clima ple de misticisme. Només el Segon acte fuig d’aquest estat de meditació, ja que en el tercer, ambientat en un Divendres Sant d’una època remota, artúrica, la mística arriba a fites mai no superades sobre un escenari. Avui horabaixa i a la sala del Club Diario de Mallorca i dins el cicle Foro Bellver, proposam una audició musical sobre aquesta darrera òpera que Wagner va pensar per ser representada només en el seu teatre, el que va construir a la ciutat alemanya de Bayreuth. La sessió és per a tots els públics i començarà a les 18h, amb una durada aproximada de poc més d’una hora.