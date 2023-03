¿Qué le sugiere Mallorca?

Mallorca me inspira luz, color azul, autenticidad, olor a sal, buena gente, buena comida y belleza en cada rincón.

Retratista favorita de los famosos, desde María Pombo a Tamara Falcó. ¿A qué mallorquín le gustaría retratar?

Por ejemplo a Rafa Nadal.

¿Qué les diría a quienes le califican como ‘la nueva Andy Warhol?

Les diría que no tengo palabras para agradecérselo (risas).

¿Cómo se le manifestó su pasión por el dibujo?

Desde que yo recuerdo siempre tenía un lápiz en mi mano y lo que más me apetecía era dibujar. No lo pensaba, simplemente volvía de la guardería o del cole y cogía un papel.

¿Entiende su trabajo como un juego, entre la magia y la realidad?

Me encanta pensarlo así. Disfruto mucho jugando con la magia y la realidad, creando metáforas visuales donde las cosas cobran una nueva realidad, viéndolo desde los ojos de un niño, donde todo es posible, donde una nube es un sombrero.

Usted que sueña con un mundo más inspirador y divertido, ¿cuál es su mundo ideal?

La verdad es que pienso que cada uno puede ver el mundo de la manera más bonita posible, sin que él en sí cambie. Nosotros podemos hacerlo divertido y fijarnos en lo bueno. Así que el mundo en el que vivo diría yo que es mi ideal.

“Cuando te conviertes en tu mayor fan, el éxito está garantizado”, defiendes en tu libro ‘Has nacido para brillar’.

Sí, la coloqué en la contraportada porque me parece que resume muy bien el tema del que trata el libro. Al final, se trata de alcanzar la confianza en uno mismo para poder brillar, para poder transmitir al mundo tus dones, aportar tu granito de arena y para ello hemos de despojarnos de lo que nos pesa, como por ejemplo, la inseguridad en nosotro mismos o el creer que no somos capaces de hacer algo. Como dijo alguna vez J. Maxwell: “La baja autoestima es como conducir nuestra vida con el freno de mano puesto”.

¿Qué cita, de un personaje famoso, le resuena a diario en su cabeza y le ayuda en el día a día?

¡Me resulta muy difícil de escoger sólo una! Yo diría que la siguiente de Henry Ford: “Si crees que puedes hacerlo, tienes razón. Si crees que no, también.”

¿Cómo se logra alcanzar la mejor versión de uno mismo?

Yo sólo puedo aportar humildemente lo que a mí me funciona a ser mejor cada día, y es, primero que nada, querer ser mejor. Una vez tienes la disposición, tener paciencia y hacer pequeñas victorias cada día que se convertirán en buenos hábitos a largo plazo que cambiarán tu vida por completo. No tienen que ser grandes cosas, sino cosas que mejoren tu día anterior. A la larga, todas juntas, sí revelarán un gran cambio. Por ejemplo, tomar las escaleras en vez del ascensor, reservar un tiempo antes de ir a trabajar para meditar o empezar a leer un buen libro que mejore en algún aspecto tu vida.

¿Qué significa para usted el lujo?

El lujo para mí es la excelencia llevada al máximo nivel. Es la preocupación por los detalles. No me refiero en ningún momento al dinero, aunque bien es cierto que suele ir ligado a él. Creo que la belleza reside en que no hace falta vivirlo en primera persona, tan solo disfrutar visualizándolo y documentándose sobre ello y tratando de llegar a la excelencia en nuestros quehaceres de cada día. Yo disfruto viendo imágenes de atmósfera “luxury”, fijándome en las pequeñas cosas que lo hacen ser así.

¿Para qué sirve el glamour?

El glamour yo lo entiendo como una actitud, una manera de ver la vida con estilo y sentido del humor. Una manera chic de ensalzar nuestra autoestima.