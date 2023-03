Tristes noticias para el mundo del cine y la televisión en Aragón. La actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva, conocida por sus papeles en 'El Pueblo', 'La que se Avecina' y 'Oregón Televisión', ha fallecido este jueves a los 48 años después de una larga enfermedad. La artista ha fallecido esta madrugada al no superar una complicación respiratoria que le mantenía en la uci, según fuentes cercanas.

La carrera de Laura Gómez–Lacueva no ha parado de crecer en los últimos años después de asentarse como uno de los rostros más polifacéticos y visibles del programa de humor de Aragón TV con sus interpretaciones de E.T entre otras. Su primer papel protagonista en el cine español no llegó hasta 2020 en la película 'Historias lamentables' (2020), de Javier Fesser.

Por otro lado, en la serie de 'El Pueblo' representaba a Mariajo y, desde 2022, en 'La que se Avecina' a Greta, una farmacéutica presidenta de la comunidad de vecinos más longeva de la televisión española.

Su trayectoria en el teatro comenzó hace más de 25 años cuando en 1994 ingresó en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza y después de completar sus estudios en diferentes ciudades europeas tomó la decisión de montar su propia escuela. "De niña ya jugaba a ser actriz con mi prima y mis vecinas. Soñaba con representar historias de teatro que yo misma me inventaba", afirmó en una entrevista a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, del grupo Prensa Ibérica, el pasado mes de agosto.

Los más allegados la actriz no podían contener este mañana el dolor causado por su pérdida. El actor zaragozano Jorge Usón, entre ellos, se confesaba “destrozado”. “Desde el punto de vista profesional se ha ido una actriz que estaba en el momento más glorioso de su carrera --ha comentado Usón--. Desde la vertiente personal, Laura deja tras de sí una estela de amor, compromiso, bondad y amistad difícilmente de igual. Era alguien muy especial”.

Jorge Usón, Carmen Barrantes y la fallecida Laura Gómez-Lacueva fundaron en 2010 la compañía Nueve de Nueve Teatro. Los tres han compartido muchas experiencias y producciones. “Siempre ha sido un proyecto maravilloso del que nos sentimos muy orgullosos. Por culpa de su enfermedad, últimamente Laura ya no podía participar activamente, pero siempre nos ha acompañado y nos acompañará su espíritu y esa forma de ser y conducirse por la vida tan admirable”, ha relatado Usón.