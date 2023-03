Rumiko Harada: «En un dúo de música de cámara no puede haber protagonismos»

El dúo formado por el violinista José Manuel Álvarez Losada y la pianista Rumiko Harada, ambos profesores del Conservatorio superior, presenta esta tarde en el Centre de Cultura Sa Nostra de Palma un programa con obras de Mozart, Grieg y Prokofief. La cita es a las 20 horas.

Con un programa que sigue un cierto hilo conductor, José Manuel Álvarez Losada y Rumiko Harada, ambos profesores, pero también solistas de prestigio, presentarán esta tarde un viaje musical de cámara, que empezará en el clasicismo y llegará hasta bien entrado el siglo XX, pasando por el romanticismo nórdico.

Pese a tener un currículum por separado de primer nivel y ser miembros ambos del claustro de profesores del Conservatorio, los dos intérpretes nunca habían tocado juntos. Para el profesor Losada: «Después de quince años de trabajar y coincidir en los pasillos y salas del conservatorio decidimos, hace unos meses, ponernos a trabajar en un programa conjunto, sin saber, en principio cuáles serían las obras que íbamos a ofrecer, solamente la premisa era que debíamos ofrecer diferentes épocas y estilos; después de algunas propuestas por ambos no fue nada difícil ponernos de acuerdo».

Y es que Rumiko ha formado parte de múltiples grupos de cámara, por tanto, conoce muy bien buena parte del repertorio escrito para dúo de violín y piano. «La experiencia de Rumiko en el campo de la música de cámara es enorme y ha sido fácil para ella decidir el programa. Para mí esa experiencia me sirve para crecer aún más en ese campo», añade el violinista.

El trabajo de Rumiko en el centro educativo musical de referencia es el de acompañar y acompasar a los estudiantes de instrumentos de viento. Así que «volver al repertorio para violín y piano es muy gratificante, es como volver a mis inicios. Y hacerlo junto a ese gran músico que es José Manuel añade valor a la propuesta», asegura ella.

Tres sonatas forman el repertorio del recital y en todas ellas el piano y el violín están al mismo nivel, no podemos hablar de piano acompañante, al contrario, el piano comparte protagonismo. Es Álvarez Losada quien explica el programa: «Para empezar abriremos con Mozart, seguiremos con Grieg y acabaremos con Prokofiev, con lo que pretendemos demostrar la evolución del repertorio para violín y piano, desde que se consolida en el siglo XVIII hasta prácticamente nuestros días».

¿Cómo se sitúan los intérpretes ante cada una de esas épocas? Para José Manuel, «con el tiempo se equilibran los sonidos entre los dos instrumentos, mientras que en Mozart el piano tiene mucho peso, progresivamente en Grieg y Prokofiev ya se tratan de igual a igual y acaban dialogando». Para Rumiko: «En un dúo de música de cámara no puede haber protagonismos, no se trata de dos que tocan sino de dos que forman una unidad, esa es la magia, el interés y la dificultad de este tipo de música. No se hace la versión de uno ni la del otro, todo debe consensuarse en los ensayos».

Rumiko Harada ha trabajado, y mucho, el repertorio de la música antigua, en cambio José Manuel Álvarez se ha especializado más en el violín moderno, cosa que no ha representado ninguna dificultad, pues, según afirma el solista de violín: «Hemos buscado, en cada obra, no el estilo, sino el contenido musical, el espíritu, lo que el compositor pretende indicarnos. Y esto es válido para todas las épocas, sea a través de instrumentos antiguos como modernos».