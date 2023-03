El cómico Leo Bassi regresa a Mallorca con la obra 'Yo, Mussolini': «Los evangelistas son una derecha bastante fascista»

El payaso, bufón y cómico Leo Bassi (Nueva York, 1952) regresa a Mallorca con Yo, Mussolini, obra en la que encarna al dictador italiano. Metido en este personaje histórico, utiliza su humor para combatir a la extrema derecha. Estará en el Teatre del Mar y ofrecerá tres funciones: viernes, 31 de marzo, sábado, 1 de abril, y domingo, 2 de abril.

¿Cómo le tengo que llamar: Leo, Benito o Duce?

Después de tres años viviendo al lado del Duce, siguiendo su pista y buscando su historia, no está muy claro donde empieza Mussolini y dónde acaba Leo Bassi, es complicado el asunto. Lo veo con un poco más de amor ahora que antes.

"Mussolini era un títere, casi un payaso

No sé si eso es preocupante...

Sí, muy preocupante [risas]. He descubierto que los dictadores y los fascistas son títeres de poderes que están detrás y que son los mismos que se llaman democracia. Mussolini era un títere, casi un payaso, por eso yo, como payaso, encuentro algunas similitudes conmigo. Era un gran showman en manos de fuerzas mucho más grandes que él mismo. Tengo 70 años y soy italiano y si no fuera por la investigación que he hecho para este espectáculo, habría cosas que no hubiera sabido nunca.

Creó este espectáculo para combatir a la extrema derecha.

Yo hago mis espectáculos basándome en mis intuiciones, en mi manera de pensar, como el miedo que tenía hace unos años del auge de la extrema derecha. Y pensé qué era el fascismo, Mussolini creó el fascismo y decidí hacer el espectáculo y desmontar su auge. Y he descubierto que las cosas son más complejas de lo que me imaginaba. Y hay similitudes con la realidad de hoy. Hay gente que tiene el poder y que le da bastante igual si hay auge del fascismo mientras los negocios funcionen.

"¿Qué es el humor sino quitar miedo a las cosas? Hasta el humor negro es quitar miedo a la muerte

Dice que el fascismo se basa en meter miedo a la gente. ¿El humor es el arma para combatirlo?

¿Qué es el humor sino quitar miedo a las cosas? Hasta el humor negro es quitar miedo a la muerte. Un chiste en un buen momento puede destrozar ese miedo. A los fascismos no les gustan nada los cómicos. ¿Cuántos cómicos acabaron en la hoguera por un chiste que desmontaba el miedo que otros utilizaban para controlar al pueblo?

¿Se ha encontrado con situaciones tensas por este espectáculo?

Sí, en Italia arrancaban los carteles, gritando, porque Meloni y otros son nostálgicos de Mussolini. En Italia hay que ser un poco valiente para hacer este espectáculo, pero no me falta la valentía y me río mucho de todo esto. Incluso es más divertido cuando hay oposición de esta manera. El significado de hacer teatro no es solo ocio, es una libertad de expresión y me gusta utilizar el teatro y creer que todavía puede tener esta fuerza.

¿Se ha planteado hacer la versión a la española? ¿Encarnar a Franco?

Mi voz es mucho más de Mussolini [risas]. En Italia, innumerables veces, me decían que me parecía a Mussolini, en la manera de hablar. Aparte de la dimensión política, en algún sitio en mi cabeza sabía que tenía que hacer de él. No creo que me parezca a Franco, es un poco diferente...

¿Qué supone volver a Mallorca?

Muchísimas cosas. La primera vez que actué en Palma tenía unos 20 años. Estuve en Gomila, en Tito’s, en las primeras discotecas. Tengo una relación con la isla larguísima. Y he actuado en el Teatre del Mar en diferentes ocasiones. Es el recuerdo de mi juventud, volver a ver a muchos amigos y es una pequeña fiesta personal. Frente a un público mallorquín que siempre me ha interesado, esa cosa típicamente mallorquina de ser orgullosos, que no necesitan apoyarse en las apariencias.

Volviendo a la política, ¿qué le pareció que Ramón Tamames fuera el candidato de Vox en la moción de censura?

No seguí mucho el asunto, era muy patético, siento decirlo por este señor. Estamos al borde de la tercera guerra mundial, con Ucrania, con bombas atómicas, y había cosas más importantes que hacer este show.

¿Y qué el PP haya recurrido a una evangelista en un mitin?

Sí, lo he visto. Voy mucho a Sudamérica y, en Brasil, Bolsonaro estaba apoyado por los evangelistas. En América del Sur, los evangelistas son una derecha no muy alejada de Mussolini, es una derecha bastante fascista y lo que está haciendo el PP es intentar recoger votos sudamericanos con esto, pero es peligroso. ¿Dónde acaba la libertad y empieza el fascismo? Es difícil.