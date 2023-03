Sarsuela mallorquina i més

«Ai Quaquín, que has vengut de prim!» és una obra teatral escrita per Sebastià Rubí, a la qual posà música Antoni Maria Servera. S’estrenà el 1935 a Manacor i, després de diferents produccions torna aquests dies a l’Auditori manacorí. En concret aquest cap de setmana i l’inici de la que ve tenim funcions en horaris diferents. La part instrumental la posarà la Banda de Música de Manacor amb Eduard Bernabéu al davant, la direcció escènica serà de Joan Toni Sunyer i en la part vocal hi trobarem el Cor de Cambra Ars Antiqua.

Avui i a les 11.30h tenim la sessió habitual d’orgue a l’església d’Alaró. Miquel Bennàssar interpretarà obres de Kneller, Böhm i Bach, aquest, per partida doble, ja que a més d’una Tocata, l’intèrpret farà unes improvisacions sobres altres melodies del mestre alemany. També avui, a Valldemossa, a la cel·la Chopin de la Cartoixa (19h), un recital de violoncel i piano amb la pianista franco-japonesa Akiko Ebi i el violoncel·lista francès Christophe Coin, un dels grans intèrprets actuals. El concert s’emmarca dins el Festival Internacional de Música Clàssica Pianino. En el programa, obres de Chopin i Franchomme. Per aquest cap de setmana tenim dos musicals, un a l‘Auditòrium de Palma, «Alladin», produït per la companyia Max. Les sessions són demà diumenge i en horaris diversos. L’altre és en el teatre d’Artà, «Alícia», amb la companyia de Rafel Brunet, en una sessió avui a les 18h.