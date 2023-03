El escritor Ramón Alcaraz García regresa a Mallorca para presentar su primera novela

Ramón Alcaraz García (Cartagena, 1962) regresa a Mallorca, casi 20 años después de haber dejado la isla, para presentar El fabuloso zoológico ambulante, novela que comenzó a escribir aquí y que es la primera que publica. Creador de un taller literario, lamenta que se esté perdiendo el hábito de comunicarse y defiende que «hay que disfrutar escribiendo, todo lo que venga después es un regalo». El próximo martes, 28 de marzo, estará en la librería Agapea, a las 19 horas, acompañado del también escritor Albert Herranz y de Carmen Cañadas, artista visual.

El fabuloso zoológico ambulante comienza con la aparición de un carromato varado en un río, tras una tormenta, frente al pueblo de San Antonio. Los habitantes tendrán que esperar a que baje el nivel del agua para averiguar más sobre esa extraña aparición.

Alcaraz vivió y trabajó unos 20 años en Mallorca y fue aquí donde le surgió la idea para esta novela, mientras cenaba en la terraza de un restaurante y «pasó algo...», recuerda sin querer dar más detalles para no desvelar nada de la trama de su libro.

El fabuloso zoológico ambulante transcurre en un pueblo llamado San Antonio pero «la historia podría ocurrir en cualquier lugar, no se ubica en ningún tiempo concreto ni en ningún lugar», comenta el escritor.

Olvidada en un cajón

Alcaraz la escribió hace años, pero quedó «realmente olvidada» en un cajón. «Nació como un relato, luego lo amplié y me olvidé. Cuando la he recuperado, me sorprendí a mí mismo, ese paso del tiempo es bueno», comenta la revisión de la novela, en la que los habitantes del pueblo nos muestran distintos arquetipos de personas y reacciones ante un hecho inusual, como es la aparición de ese carromato. «Ese temor a lo desconocido o esa incertidumbre es un espejo para cada personaje, de su propia forma de ser, de pensar, de sus creencias», comenta el autor. «Son personajes muy simbólicos en los que nos podemos reconocer. En cierta manera está el poder, la religión, el poder del dinero, las supersticiones... Igual cuando estás leyendo la novela no eres consciente, porque estás intrigado en saber qué va a salir del carromato, pero una vez terminada, es algo que puedes empezar a pensar», añade.

Esta es la primera novela publicada por Ramón Alcaraz, pero no su primer libro, ya que es autor del manual 100 consejos indispensables para escribir bien. Lo empezó en pandemia, subiendo vídeos a sus redes sociales y acabó siendo esa guía.

A Alcaraz, que desde hace años se dedica a formar a otros escritores, siempre le ha gustado escribir y está convencido que eso tiene que ver con haber crecido en una casa donde había libros. «Estamos perdiendo el hábito de comunicarnos, si el entorno familiar no es comunicativo, eso influye a la hora de hablar y de escribir», considera.

Tras esta primera novela, el escritor no oculta su «ilusión» por seguir publicando, aunque no tiene prisa. Asegura que tiene más historias ya acabadas, otras en marcha y también algunas que todavía son un borrador, de géneros diferentes.