Tras su colaboración con Shakira y los dardos envenenados de la cantante colombiana a Gerard Piqué, que se han convertido en los más rentables de la historia, el productor argentino Bizarrap vuelve a la carga, en esta ocasión con su sesión número 54 y el rapero puertorriqueño Arcángel, estrella mundial de la música urbana que llevaba un tiempo en silencio.

El nuevo tema, estrenado el miércoles, ya supera los ocho millones de reproducciones en plataformas y redes sociales. En el vídeo Bizarrap aparece vestido con la camiseta de Dybala en la Selección argentina para interpretar con Arcángel una canción con multitud de refencias futboleras. "Este flow legendario no tiеne adversario, como Maradona en la cancha" o "Me junté con el Biza, Biza, combinación de Dybala con Leo / La competencia la parto y como el Dibu, por el bicho me paso el trofeo".

En la canción aparecen citados Maradona, Messi, Dybala y el Dibu Martínez, el portero de la selección argentina. Tampoco faltas alusiones a Shakira en el inicio del tema, haciendo referencia a los últimos años de Arcángel y su retorno a la música: "Descansé un par de años, volví y me pegué / Matándolos como Shakira a Piqué", suena en la primera parte del tema.