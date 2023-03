Sheila Blanco: «Con un buen Instagram Bach tendría hoy tantas visitas como Rosalía»

La cantante y divulgadora cultural Sheila Blanco estrena el próximo fin de semana en Mallorca y en directo sus exitosos Bioclassics, un formato en el que cuenta la vida, con mucho humor, de compositores de música clásica utilizando una de sus obras más famosas. Un proyecto que cuenta con millones de visualizaciones en YouTube y que no deja de generarle tantas sorpresas como elogios.

Aterriza en la isla con sus espectáculos Cantando a las poetas del 27 y Bioclassics, este último de riguroso estreno, en el Teatre de Lloseta, el viernes (20 horas), y en la sala d’actes del Port de Pollença, el domingo (12 horas).

Estoy con nervios y muchas ganas, ultimando detalles, dándole vueltas al guion de los conciertos de Bioclassics. Es la primera vez que lo hacemos y estaré acompañada del piano de Francesc Blanco.

¿Qué ha buscado en la selección de los compositores que interpretará en estos Bioclassics?

Quiero mostrar aquellos compositores que merecen un lugar en nuestras mentes y nuestros corazones, compartir con el público la emoción que a mí me transmiten. Quiero que se le dé una oportunidad a la música clásica. Quizá hay gente que no le gusta, o no la conoce lo suficiente. Me gustaría quitar con este formato algún prejuicio al respecto, como es el pensar que la música clásica puede ser aburrida o está pasada de moda.

¿El humor está presente en la música clásica?

El humor está presente en los Bioclassics y en la música clásica. Mozart, por ejemplo, tenía un tremendo sentido del humor, muy escatológico. Precisamente esa es una de las claves para romper prejuicios. De lo que se trata es de que la gente se lo pase bien.

Además de informarles, aportarles conocimientos, más de allá de un simple dictado.

He buscado una manera para enganchar desde el primer momento al oyente, un modo atractivo, gracioso, para ser escuchado dos o tres veces. Los Bioclassics me han enseñado lo que es rebanarse los sesos para motivar a la gente.

¿Sorprendida por el éxito?

Ni lo esperaba ni lo buscaba. Fue una sorpresa muy bonita. Creo que he dado una vuelta de tuerca a lo que ya había.

¿Cómo surgió la idea?

La chispa fue el tener la libertad de crear en la sección semanal de la radio en la que yo colaboro, en el Todo por la radio de la Cadena Ser. Quería hacer algo creativo con un toque cómico. También tiene que ver con el cómo yo me divertía de pequeña cantando canciones e inventándome letras.

¿Qué descubrimientos musicales le han dejado sin voz?

Ahora estoy mucho por escuchar a más compositoras. Hay una gran cantidad de compositoras que no están tan en boga y no tienen algunas de sus obras grabadas, algunas de ellas muy buenas. Por ejemplo, yo no conocía a esta compositora maravillosa mallorquina, Matilde Escalas. Ella ha sido lo último que he descubierto, en gran medida gracias a Francesc Blanco y el disco de obra inédita suya que grabó junto al tenor José Manuel Sánchez. Un disco que es una delicia.

¿Qué le seduce de Matilde Escalas?

Me parece que tenía una sensibilidad tremenda, una mujer verdaderamente inspirada. Es el doble de difícil que una mujer como ella hiciera lo que hizo sin el apoyo de la sociedad. Es un caso excepcional. Debería ser conocida y alabada por todo el mundo.

¿Qué haría hoy Bach con un buen Instagram, tendría más visitas que Rosalía?

Quiero pensar que por lo menos tantas como Rosalía. Además de tener talento, Bach era un incansable trabajador. Sí o sí, Bach triunfaría hoy.

¿Cómo se convirtió la música en algo fundamental en su vida?

Nací en una familia musical, mis padres son muy aficionados a la música, en mi casa había un piano y discos. Mi madre tiene mucho talento, canta muy bien, y siempre nos cantó desde pequeñas. No conozco la vida sin la música, es de las mejores cosas que me han pasado.

¿Escucha la música que oye su hijo?

Sí, hay que intentar no juzgar, traspasar los tiempos y estar abierto a todo, sobre todo sin prejuicios, insisto. Hay que entender por qué le gusta tanto a la gente el reguetón o el trap. Yo lo escucho y entiendo muchas cosas, aunque no sea una música que yo me ponga para meterme en la ducha o relajarme.

¿La música clásica está al alza?

Yo que estoy en contacto con las redes veo que cada vez más la gente le dedica espacios a la música clásica. Tiene muchos seguidores y quiero pensar que son jóvenes y les motiva. No está tan al alza como otras músicas y ojalá hubiera más emisoras dedicadas a ella.

¿Qué necesita el sector?

Escuchar más y mirar menos los seguidores de las redes. Buscar cosas relacionadas con la emoción, la calidad, el cariño y la inspiración.