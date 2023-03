El Art Palma Brunch alcanza su mayoría de edad, 18 ediciones, con un “ambicioso programa” dedicado a las diferentes tendencias de la escena artística contemporánea, tanto local como internacional, en palabras de sus responsables. Una oferta que podrá disfrutarse de jueves a domingo, con el sábado 25 de marzo como plato fuerte.

En total serán 26 las exposiciones que se abrirán al público, en 13 galerías, de 11.00 a 14.00 horas, con entrada gratuita y con la participación de casi 40 artistas de diversas nacionalidades, generaciones y lenguajes. La nota emotiva llegará en forma de homenaje, al desaparecido galerista y hotelero Juan Antonio Horrach, a quienes sus compañeros han definido hoy durante la presentación de esta fiesta cultural como “un amigo increíble, un gran profesional y un hotelero que apoyó la cultura” como pocos.

Al mismo nivel que el Summer y la Nit de l'Art

Organizado por la asociación de galerías Art Palma Contemporani, el Art Palma Brunch ha fortalecido en estos 18 años su posición situándose “al mismo nivel” que los otros dos encuentros anuales del arte contemporáneo, el Art Palma Summer (8 de junio) y La Nit de l’Art (del 21 al 23 de septiembre). “Este año hemos ampliado el programa al domingo 26 de marzo, con dos propuestas fuera de la ciudad de Palma, en Andratx, con el CCA, y Pollença, con Maior”, ha apuntado Fran Reus, presidente de Art Palma Contemporani que se marca un objetivo principal: “Acercar el arte contemporáneo a la sociedad. El público valora cada vez más estos acontecimientos”. Además, la asociación ha hecho un esfuerzo para invitar a profesionales del sector, tanto españoles como internacionales, para que conozcan mejor la escena local y se favorezca su internacionalización. Así, se ha invitado a un grupo de críticos, comisarios y coleccionistas a un programa de visitas exclusivo que recorrerá todos los espacios durante los días previos, de forma pormenorizada y extensiva.

Un programa que se extiende a todo el fin de semana

Dos de las propuestas que se presentarán este año permitirán al público desplazarse fuera de Palma. Se trata de las visitas a las exposiciones de la veterana Galería Maior de Pollença y del Centro cultural CCA de Andratx. La primera presentará ‘Bloem!’, una muestra individual de la menorquina Núria Marqués. En el CCA Andratx, por su parte, se podrán contemplar cuatro exposiciones: las individuales de Rasmus Eckhardt y de Lin Utzon, y dos colectivas: 'Worlds Within Worlds', bajo el comisariado de Jelena Tamindzija Donnart y con la participación de los artistas Sophie Erlund, Igor Eškinja, Stephen Kent, Josep Maynou y Mark Pozlep; y ‘Bodies of Water’, comisariada por Malou Solfjeld con la asistencia de Olga Rusnak, que exhibirá obras de Enar de Dios Rodríguez, Emilie Imán, Ida Retz Wessberg y Sissel Marie Tonn.

Artistas de Balears

Aba Art Lab apuesta por una individual del artista y poeta visual Pedro Oliver (Mallorca, 1968). La misma galería es responsable del comisariado de "NUS”, una exposición del multidisciplinar artista Miquel Mesquida (Manacor, 1954) que se podrá visitar en Hotel Can Cirera. En el espacio del carrer de Catalunya número 4 de la Galería Horrach Moyà se podrá disfrutar del proyecto individual de Girbent (Sóller, 1969). Mientras que Pep Llabrés Art Contemporani presentará el nuevo trabajo de Aina Albo Puigserver (Palma, 1982) bajo el título “Com un Temple Infinit”, haciendo referencia a la naturaleza como un templo en el cual la contemplación y la búsqueda de fenómenos lumínicos y atmosféricos se convierten en la excusa para indagar en la naturaleza de las emociones humanas.

Artistas internacionales de reconocida trayectoria

La lista de artistas internacionales de gran recorrido también es destacable. La galería Baró, por ejemplo, ha programado a Elias Crespin (Venezuela, 1965), que mostrará sus esculturas móviles; mientras que la artista Tyra Tingleff (Noruega, 1984) se instalará en Kewenig y el italiano Ivan de Menis (Treviso, 1973) hará lo propio en la Galería Xavier Fiol con su proyecto Barcelona, conjunto de obras de dimensiones diversas con un lenguaje plasmado en color y resina.

Valores nacionales

Reseñar también la fuerte presencia de artistas españoles que exponen de forma individual, como Fernando Renes en la Baró, un artista visual nacido en Covarrubias en 1970 que ha cautivado al mundo del arte con su obra en cerámica. En este sentido Pelaires inaugurará una individual de Leonor Serrano Rivas, comisariada por Cristina Anglada. En sus otras salas, podremos recrearnos con las individuales de Claudia Peña Salinas y Jorinde Voigt. También encontraremos la segunda exposición individual de Edu Carrillo en L21, junto a las individuales de los artistas internacionales Joe Cheetham (Reino Unido, 1992), Eunsae Lee (Seoul, 1987), Gizela Mickiewicz (Polonia, 1984) y Anthony Miler (EEUU, 1982). Cinco proyectos en los que los artistas exploran la pintura, nuevas composiciones figurativas y matéricas y el acto de recordar y olvidar. La galería Fran Reus, por su parte, presentará entre sus tres proyectos individuales el de la artista emergente Irati Inoriza (Balmaseda, 1992) junto a “Ride or die”, de la artista escocesa Sophie Vallance Cantor y Lukas Glinkowski con “It!s difficult to explain so I stay quiet”.