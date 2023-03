Nina Persson, cantante y líder del grupo superventas The Cardigans, regresa a Palma de la mano de Contrast Mallorca. Actúa el próximo 4 de junio en el patio del Castell de Bellver para presentar su último trabajo discográfico dentro la carrera que desarrolla en solitario. Se trata de un proyecto musical en colaboración con el cantautor escocés James Yorkston, que se ha materializado en el disco The Great White Sea Eagle, publicado este año 2023.

Persson actuó en Palma en 2021 en el mismo escenario, el Castell de Bellver, en un concierto mágico junto a Martin Hederos que agotó las entradas en pocas semanas y que muchos no pudieron disfrutar por las restricciones de aforo que estaban vigentes entonces debido a la covid. Es por eso que Nina Persson vuelve ahora con más ilusión “sabiendo que esta vez sí vamos a poder caber todos”, tal y como explica ella misma. Y añade “estoy muy contenta de poder volver a tocar en Palma y más en un espacio como el Castell de Bellver”.

Persson es la cantante y líder de The Cardigans, uno de los grupos suecos más importantes de la historia, con 15 millones de discos vendidos. En su carrera llena de éxitos destacan el disco Gran Turismo, publicado en 1998, o la inclusión de la canción Lovefool como tema central de la banda sonora de la película Romeo y Julieta, protagonizada por Leonardo di Caprio y Claire Danes.

Yorkston por su parte es conocido por su faceta como cantautor de música de folk, un estilo musical que teje una carrera de 10 discos publicados desde el año 2002. Además, también es conocido por su faceta como escritor con dos libros publicados, It's Lovely to be Here, The Touring Diaries of a Scottish Gent o Three Craws.

El concierto del próximo 4 de junio cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palma, Palma Cultura y el apoyo de los 40 Classic y con el patrocinio del hotel Portixol

Las entradas están disponibles en ticketib o desde la web de contrastmallorca.com.