Doble ració de Bach i música variada

Avui començarem les recomanacions musicals del cap de setmana amb una producció que a l’Auditòrium de Palma ens proposa Max, teatre musical: es tracta d’Aladdin, el musical, que podrem veure avui dissabte i demà diumenge en horaris d’horabaixa.

Però abans, com cada setmana, tenim un recital d’orgue a Alaró (11.30), en concret a l’església de Sant Bartomeu. Allà, Miquel Bennàssar interpretarà un monogràfic Bach, ja que el pròxim dia 21 es cumpliran anys del naixement del Mestre alemany.

I com que parlam de Bach, avui i en el recinte d’Els Calderers de Sant Joan (19h), l’espectacle Cartes a Bach, en el qual el violoncel·lista Biel Fiol interpretarà les Suites números 1, 2 i 3 del gran músic, acompanyant lectures dramatitzades fetes per Carme Garí i Maria Estelrich; també hi haurà moments per a la dansa amb Stella García i Nathalie Quaglia.

A Sa Congregació de Sa Poble (19h), la cantautora valenciana Paz Aguado, resident a Formentera, interpretarà les cançons del seu disc Materia sutil, fet a partir de poemes que parlen de natura i del fet de ser dona.

A la mateixa hora i a Muro i dins el Festival de Música Miquel Tortell, actuació de la Capella de la Seu, que dirigeix des de fa uns mesos Joan Company. Amb el títol genèric de «Música religiosa de Setmana Santa», el grup coral cantarà obres de Duruflé, Elgar, Victoria, Cererols, Scarlatti, Pärt, Casals i altres grans mestres. La sessió començarà a les 19h a l’església convent de Santa Anna.

A Manacor, demà diumenge, (Teatre a les 18h), Joana Gomila i Laia Vallès conviden l’artista visual Lluïsa Febrer i els glosadors Maribel Servera i Mateu Xurí a formar un arxipèlag creatiu on entren en diàleg la glosa, l’imaginari surrealista d’Així Deçà i la fantasia de les il·lustracions i els contes futuristes.

També demà, més prest, a les 12h i a la Plaça de Ramon Llull de Manacor, actuació de l’Agrupació Sa Torre dins el cicle Ballam en diumenge.

De cara dilluns, un nou concert de la programació d’Studium Aureum en el Conservatori de Palma (20.30h). En el programa, titulat L’art del madrigal, hi escoltarem obres de Claudio Monteverdi, Barbara Strozzzi i Giovanni Antonio Rigatti.