Palma celebrará el Día de la Poesía el próximo martes, 21 de marzo, con un recital de poemas en el Mercado del Olivar a cargo del poeta Pere Perelló Nomdedéu. A lo largo de la jornada habrá más actos con los que se dará por iniciado el XXV Festival de Poesia de la Mediterrània.

El escritor y poeta Biel Mesquida, coordinador de este Día mundial de la poesía, y el coordinador general de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Miquel Àngel Contreras, han dado a conocer este viernes en Can Balaguer el programa previsto para este día, en el que habrá pequeños recitales y uno colectivo en Can Balaguer, a las 20 horas, para concluir la jornada.

También se rendirá homenaje a los poetas Jaume Vidal Alcover, en el centenario de su nacimiento, al Rector de Vallfogona, Francesc Vicent Garcia i Ferrandis, y a Antonina Canyelles.

“Vivimos en un momento de tsunami de ignorancia, el gran capitalismo quiere que la gente no piense, que no sienta, que no lea… y la poesía es leer, hablar, sentir… La poesía nos ayuda a vivir”, ha remarcado Biel Mesquida durante la presentación. El escritor leerá el manifiesto de este Día de la Poesía a las 10 horas en el vestíbulo de Cort, en el que recordará "la importancia que tiene la poesía para los humanos, y sobre todo en tiempos difíciles, cuando hay 62 guerras en el mundo y tenemos la guerra de Ucrania a dos pasos de aquí". Para este poeta, “la poesía en un remedio que nos ayuda sin efectos secundarios”.

Actividades previstas

A las 11 horas, en el Mercat de l'Olivar, el poeta Pere Perelló Nomdedéu ofrecerá un recital.

A las 12.30 horas, de nuevo en el vestíbulo de Cort, habrá más poesía con Odile Arqué, Meritxell Cucurella-Jorba y Eduard Escoffet.

A las 18 horas, en el Casal Solleric, recitará la poeta Ruth Miguel.

A las 19 horas, en Can Alcover, la Obra Cultural Balear (OCB) hará un homenaje a Antonina Canyelles con las poetas Noèlia Díaz, Àngels Cardona, Aina Ferrer, Jèssica Ferrer, Glòria Julià, Maria Victòria Secall, Aina Riera, Apol•lònia Serra, Laura Torres y la propia Canyelles.

“Era muy importante celebrar el Día Mundial de la poesía con una serie de actividades que inundarán de poesía toda la ciudad y hacerlo de la mejor manera posible, que es colaborando con el Festival de Poesia de la Mediterrània, que es la cita literaria anual más consolidada en nuestra ciudad”, ha destacado Contreras.