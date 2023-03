Álvaro Manso, actor de la serie '30 monedas' que disputará la Media Maratón de Palma: «Con mis pintas me suelen decir: corre, Forrest, corre»

Álvaro Manso (San Sebastián, 1980), protagonista de series como 30 Monedas, Los Protegidos o Días mejores, realiza una visita de doble provecho en Mallorca: este viernes, en el Teatrèmol de Palma (carrer Jaume Balmes, 58, 20.30 horas), participa en un show de improvisación con música en vivo; y el domingo se pondrá las zapatillas para recorrer a buen ritmo una veintena de kilómetros.

¿Qué le trae de visita a Mallorca?

La oportunidad de disfrutar de la isla pero sobre todo poder aunar mis dos pasiones. Vengo de curro y también a correr.

Corredor de día, actor de noche. ¿Qué pasión se le reveló antes?

Sin duda la impro. Yo me dedico a la interpretación: hago tele, menos cine del que me gustaría aunque no me puedo quejar, y mucho teatro. Antes de eso corría algo pero como civil, es decir, salía un poquito pero sin mirar tiempos. Desde hace un par de años me he puesto en serio con el correr, me marco retos, aprovecho cada viaje para hacer algunos kilómetros en las ciudades que visito, hablo con clubes…

¿Cuál es la ciudad más cómoda para hacer running?

Soy de San Sebastián, así que imagínate lo que es correr por mis playas. Hacerlo por Palma también es una bendición. El recuerdo que tengo más bonito es de Upsala, en Suecia, en la carrera de los 6 lagos, con chapuzón incluido.

¿Con las zapatillas se le ocurren las mejores ideas?

No sé si las mejores, porque mi cabeza da muchas vueltas, pero desde luego que correr sí me ayuda a desconectar. Yo salgo a correr sin música, sin pódcast, solo me apoyo en los auriculares cuando tengo demasiadas cosas en la cabeza y me cuesta un poco concentrarme en el objetivo. Me gusta desconectar de todo: de ruido, de ideas, y a tirar millas.

¿Nunca se ha llevado un guion a la hora de correr?

Sería una locura. Tengo un colega que corría respondiendo mis WhatsApps. El 22 de marzo estrenamos La esfera, mi nueva audioserie, que ahora hay que llamarlas así, y toda la primera temporada, en la que no participaba, la escuché corriendo. Tenía ocho episodios pendientes e iba justo de tiempo.

¿Alguna vez ha tenido ganas de romper con todo y no dejar de correr, como Forrest Gump?

Sí, y con mis pintas incluso me lo han cantado por la calle. Siempre corro con gorra, tengo estas barbas, así que en más de una ocasión me han dicho: Corre, Forrest, corre. Y sí, en más de una ocasión hubiera tirado millas y no habría parado.

¿La profesión de actor es una carrera de fondo?

Sin duda. Los actores no paramos, no podemos rendirnos, por mucho que te diga que es mi pasión y la amo, sí que es una batalla constante. Pasas etapas maravillosas, otras más duras, pero no me puedo quejar, vivo de mi profesión pero he trabajado de camarero muchas veces.

¿Cuál es el mayor obstáculo que ha tenido que sortear?

La profesión en sí. Los que trabajamos pero no somos tan conocidos necesitamos más oportunidades. Si pones Netflix, HBO, Amazon... me verás en un montón de series, puede que no te acuerdes de que estoy en ellas, porque cambio de pintas o lo que sea, pero somos mucha gente la que no estamos en primera línea, trabajando, los obreros de la profesión.

¿Los castings son campos de minas?

Hace mucho tiempo que no veo un campo de minas en nada de lo que hago porque sino me volvería majara del todo. Voy sabiendo que he hecho mi trabajo y despreocupado para con el resto. Lo que tenga que ser, será. Siempre me quedo con las buenas sensaciones de la prueba. Ver competiciones o cosas por el estilo es muy peligroso para la cabeza.

Acaba de estrenar la nueva temporada de la teleserie Los protegidos. ¿La suya todavía es una profesión desprotegida?

A mí no me llega ninguna subvención de nada. Yo me lo curro como un león y sí, estamos bastante desprotegidos. En la mitad de los curros de teatro, por ejemplo, tienes que ser autónomo pero luego en otros eres trabajador de cuenta ajena, hay mucho lío con todas estas cosas y tenemos que preocuparnos de demasiados detalles que no tienen que ver con la profesión.

¿Qué reclama con urgencia?

Nos urge mimo, un poco de respeto generalizado y que la gente que toma decisiones habrá un poco más la mente y no piense siempre en hacer lo mismo con las mismas personas.

En breve le veremos en la segunda temporada de 30 monedas de Álex de la Iglesia. ¿Qué ha aprendido a las órdenes del director vasco?

Tengo la suerte de conocerle desde hace mucho tiempo. Empecé en sus proyectos como coordinador de figuración, esa fue la primera oportunidad que me dio antes de brindarme diferentes personajes. Con Álex de la Iglesia he aprendido a tener un ritmo increíble, a trabajar rodeado de unos equipos bestiales y a sentirme parte de proyectos bien grandes sabiendo que soy parte importante de ellos, en definitiva, a encontrar mi lugar.

¿Qué hace grande a Miguel Ángel Silvestre, con el que ha coincidido en alguno de esos proyectos?

Pues que se lo pelea como un campeón. Es muy trabajador, está a lo que tiene que estar y como compañero siempre puedes contar con él. Lo mismo te digo de Megan Montaner, Pepón Nieto, Eduard Fernández y muchos otros.

¿Qué otros proyectos le esperan en este 2023?

Seguir con la gira teatral, hacer mucha impro con diferentes compañías del país y unas cuantas cosillas que no puedo avanzar y ojalá salgan.

¿Cuál ha sido su mayor proeza hasta la fecha como atleta?

Correr mi primera maratón, en Valencia. Ahora estoy preparando con la gente de Run the World un proyecto en Sierra Leona: carrera y viaje solidario. El 2 de abril también correré la maratón de París. Le tengo respeto y muchas ganas. Voy con tres compañeras increíbles, nos llamamos ‘las cuatro fantásticas’.

Hace unos días moría un joven de 21 años en la meta de la Media Maratón de Elche.

Hay que cuidarse. El deporte es salud pero hay que hacerlo con cabeza. Que nadie se ofenda pero hay gente que dice: «yo estoy bien, salgo y corro media maratón». Cuidado. Puede hacer un montón de calor, que no haya fuentes cerca o que no lleves agua... Hay que rodearse de profesionales y hacer, entre otras cosas, una prueba de esfuerzo.

¿Con todos los políticos en campaña le entran ganas de salir corriendo?

No, si salimos corriendo lo tendrán más fácil. Hay que exigirles, no dejar de pedir. Los políticos tienen que escuchar mucho más. Oyen, pero no sé si escuchan.