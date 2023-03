"Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera. Lamentando que mis ojos, liberada no te vieran", así cantaba Celia Cruz a su amada Cuba a la que nunca regresó tras su exilio. De un sentimiento parecido nace Patria y vida, una canción que se ha convertido en un canto a una Cuba libre y que ha provocado un movimiento social en la isla que ahora se recoge en un documental de título homónimo presentado ayer en el Festival de Málaga.

Patria y vida reescribe el lema del régimen cubano: Patria o muerte. Gente De Zona, Maykel Osorbo, Yotuel Romero, Descemer Bueno y El Funky son los seis raperos que han conseguido reescribir la historia de su país en una batalla lírica por los derechos humanos a través de esta canción. Todos exiliados menos Maykel Oscaro, que se enfrenta a 9 años en prisión.

Lo que comenzó en la cocina de casa, tal y como cuentan la cantante y directora del documental Beatriz Luengo y su pareja, Yotuel Romero, ha supuesto una revolución, llegado al Congreso de Estados Unidos, ganadora de un Grammy Latino y himno de una revolución.

Se trata del debut de Luengo como directora. "Afronté este reto con ilusión, quería contar su historia. Todo esto emociona porque todo esto está pasando, ahora mismo la canción está prohibida, y Maykel sigue preso", dice. Sin apoyo ni estrategias de marketing estos seis músicos logran una revolución en las redes sociales. Una canción denuncia de melodía triste que logra superar los 300 millones de visitas en el hashtag de la plataforma TikTok.

Y un tema que se ha convertido en un movimiento social, siendo el germen de una protesta que los cubanos no habían visto antes: "No me imaginaba el impacto, él es muy positivo y creía que podía ser de ayuda para su pueblo. Salimos sin ningún apoyo, ahora todo el mundo hace música para el mismo algoritmo, componen para una estrategia. Algo que nosotros no queríamos hacer. La música tiene que decir cosas, un legado de música de baile y mensajes", asegura Luengo.

"Con esta canción busco animar a mi yo interior, a mi pueblo y hacer entender al mundo cómo se siente el pueblo cubano, contar al mundo lo que es Cuba. Patria y vida es una canción que va más allá, buscamos que salte el charco, que trascienda", recalca Yotuel.

Porque tanto Luengo como el rapero, ex del recordado grupo Orishas, explican cómo desde «el otro lado del charco, la gente aún no sabe que pasa». Por ello uno de los objetivos es visibilizar la situación por la que atraviesa el país: "Creo se va a conocer ahora con el documental, a la situación le faltaba ponerle cara. Ir a Cuba es como ir al zoológico, vas le das de comer a los animales y vuelves. Esto es igual: el turista va y ve lo bonito, pero hay mucho más", denuncia Romero.

"La gente no va a Corea del Norte de turismo, pero sí van a Cuba", afirma Yotuel

Por su parte, Beatriz explica el por qué nadie "habla de lo que está pasando": "La gente no sabe lo que pasa en Cuba por ignorancia, porque realmente no se lo imaginan. Aún preguntan: ¿Por qué los cubanos no salen a las calles? Porque ni siquiera saben que lo tienen prohibido".

Algo que cambió el 11 de junio de 2021, cuando el pueblo cubano se echó a las calles, exigiendo un cambio en las condiciones de vida en Cuba, bajo el lema Patria y vida: "Ahí fue cuando se vieron las consecuencias, murió gente y hubo condenas a los manifestantes que van desde los 5 a los 25 años", cuenta Luengo.

Ante la posibilidad de volver algún día a su querida Cuba, Yotuel sonríe y responde: "Seguro que va a cambiar la situación y voy a volver".