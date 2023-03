“Desaliento e impotencia”. En estos términos se expresa el promotor Enrique Peralta, impulsor del macroconcierto que iba a reunir a más de 200 personas sobre el escenario del Palma Arena con el fin de recaudar fondos para las víctimas del terremoto de Siria y Turquía y que, finalmente, no podrá celebrarse por la “poca sensibilidad y desidia” mostrada por las instituciones mallorquinas.

“Hace más de un mes que trabajo en esta iniciativa, sin ánimo de lucro, totalmente solidaria, para ayudar a toda esa gente que lo ha perdido todo. El desaliento es mayúsculo por la respuesta recibida de parte de las instituciones, desde el Govern al ayuntamiento de Palma. Tanto Armengol como José Hila confirmaron su presencia en este acto, pero ahora, a través de un escrito, nos comunican, desde el Institut Municipal de l’Esport, que es inviable poder acceder a esta solicitud dado que, a estas alturas de la temporada, todos los polideportivos están saturados con los partidos de liga de las competiciones oficiales que disputan los diferentes clubs y entidades deportivas que utilizan las instalaciones municipales, y más aún con los finales de temporada y otros eventos deportivos en marcha”, señala Peralta.

“La gente que va desnuda por las calles, entre escombros y con muertos a sus espaldas, no creo que entienda estas explicaciones. Los terremotos no son actividades que se programen, se producen cuando se producen. El concierto iba a recaudar en un solo un día una cantidad de dinero que les habría ayudado aunque solo fuera un poco. Ellos no se merecen esa respuesta. Solo pedíamos un espacio y una fecha”, añade.

Músicos de la Simfònica y del Conservatori iban a participar

Según Peralta, el macroconcierto solidario contaba con las confirmaciones de miembros de la Orquestra Simfònica de Balears y del Conservatori Superior, el apoyo de grandes superficies y del Fons Mallorquí de Cooperació, “y varias bandas de rock habían cambiado su agenda para estar en el Palma Arena”, caso de Urtain y Los Malditos, entre otras.

Uno de los grandes momentos del macroconcierto iba a producirse con la interpretación al unísono, con todos los músicos en escena, del Rockin’ in the Free World de Neil Young, People Have the Power de Patti Smith y el Highway to Hell de AC/DC.