El Teatre Principal de Palma aborda la figura del empresario mallorquín Joan March por partida doble y con dos visiones escénicas muy diferentes que coincidirán esta misma semana en cartel, entre este jueves y el domingo. Por una parte, se estrena la producción propia Reis del món, basada en la novela de Sebastià Alzamora, y por otra, la compañía La impaciència representará La Fundació, un montaje de Salvador Oliva sobre material del historiador Miquel Cruz.

Lo que queda claro es que “el mito de Joan March” sigue siendo un personaje que atrae y que genera debate, según han expuesto los responsables del Teatre Principal y de los dos montajes que se estrenarán este jueves. Reis del món se podrá ver los días 16, 17, 18 y 19 de marzo, mientras que La Fundació se representará el 16, 18 y 19 de marzo. La coincidencia de fechas ha originado que se oferte un pack con una rebaja del 25% si se compran entradas para los dos espectáculos. Ambos han contado con Jaume Manresa para componer la música.

“Cuando llegó la propuesta de La Fundació ya existía el proyecto de Reis del món. Pero en vez de verlo como un obstáculo el hecho de tener dos obras que hablan de lo mismo, pensamos todo lo contrario. Si a los creadores teatrales les interesa la figura de Joan March, es porque tiene una relevancia pública importante. Y un teatro público tiene la obligación de acoger este tipo de debates, que son tanto culturales como políticos", ha explicado el director del Teatre Principal, Pep Ramon Cerdà.

Reis del món es la adaptación de Josep Maria Miró sobre la novela de Alzamora, está dirigida por José Martret e interpretada por Toni Gomila, Blai Llopis, Carme Conesa y Jordi Figueras. En esta obra, el financiero Joan March y el humanista Joan Mascaró, ambos nacidos en Santa Margalida, se encuentran en un aula de una escuela derruida en Ucrania, una manera de conectar el encuentro entre estos dos personajes con la actualidad.

Tanto Martret como Alzamora han destacado que Josep Maria Miró ha desmontado y reconstruido la estructura de la novela original de forma que se cuentan dos historias, las vidas de March y de Mascaró, de manera paralela. El director ha asegurado que este trabajo ha supuesto un reto tras otro, y también descubrir la figura del humanista Mascaró: “Espero que sea también el descubrimiento en esta obra de teatro”.

En palabras de Gomila, que encarna al magnate mallorquín, con el riesgo de “llegar a empatizar con March”, la obra trata de “un tema no resuelto” en el mundo, el de “la ambición inherente a la persona, mezquina, de acumular, ganar dinero, de no tener ningún respeto por la vida humana de los otros, a la que representa Mascaró, que es aquella de no hay nada más valioso que la vida humana y el amor. En esta balanza, la humanidad no ha hallado de qué manera poder combinar estos dos frentes”.

Para Pep Ramon Cerdà, la obra Reis del món cumple los requisitos de un “proyecto ideal” a la hora de hablar de una producción propia, que además, ha vendido prácticamente todas las entradas, por lo que se ha tenido que añadir una función más, la de este jueves. Además, confía en que sea una manera de que lectores de la novela se acerquen al teatro, de “canonizar a Sebastià Alzamora” y de darle una solidez en formato teatral a esta obra.

Cerdà ha informado que ya está asegurada la presencia de Reis del món en Barcelona en otoño y se está cerrando que también se pueda ver en Madrid.

'La Fundació'

También este jueves se estrena La Fundació, de la compañía La impaciència, en la que un historiador de izquierdas es contratado para escribir la historia de la fundación cultural que creó March. "A partir de aquí empieza el juego donde se mezclan la ética, la verdad, los miedos", ha explicado Salvador Oliva, responsable del texto.

El chileno Luis Venegas se ha encargado de dirigir la obra, interpretada por el propio Oliva, Xavi Núñez, Carme Serna y Rodo Gener. En este caso, la parte humanista la encarnan la madre y la esposa del protagonista.

En este montaje y en Reis del Món, la música ha sido compuesta por Jaume Manresa, uno de los integrantes de Antònia Font.

“Lo que presentamos esta semana es un ejemplo de lo que creemos que debe ser un teatro público”, que se traduce en “visibilizar, apoyar y potenciar a nuestros creadores culturales, sean del ámbito teatral o vengan del ámbito literario”, ha afirmado Pep Ramon Cerdà. Por ello, el teatro ofrece una rebaja del 25% si se compran entradas para los dos espectáculos.