El Mallorca Live Festival saca pecho: en su edición de 2022, la celebrada los días 24, 25 y 26 de junio, generó un impacto total de 10,15 millones de euros en la economía de Calvià y Palma. Una cifra que asciende a 15 millones sumando todos los eventos que Mallorca Live realizó en la isla durante el año pasado (Mallorca Live Festival, Mallorca Live Summer, Un SónarVillage a s’Horabaixa y el concierto de Marc Anthony), según se desprende del informe Impacto Económico Mallorca Live realizado por la consultora Sound Diplomacy y presentado hoy en Palma.

Por cada euro invertido en la realización del Mallorca Live Festival, se generaron 1,62 euros en las economías de Calvià y Palma; y por cada euro que el sector público invirtió en el festival, se generaron 18,03 euros en la economía local, afirman sus responsables, que califican de “un gran año” el 2022, sobre todo por el hecho de que tuvieron que “reinventarse” tras la situación provocada por la pandemia.

El impacto económico directo del festival en los proveedores locales alcanzó un valor de 1,54 millones de euros, generando una demanda de 1.506 puestos de trabajo directos, de los cuales 904 trabajadores eran residentes de la región. Adicionalmente, el festival estimuló un impacto indirecto de 8,60 millones de euros en los comercios y empresas locales, derivados de los gastos de los asistentes turísticos, cuyo gasto promedio diario fue de 235 euros. En su quinta edición, el festival contó con la presencia de 72.000 asistentes en los tres días.

Apuesta por la movilidad sostenible

La organización del Mallorca Live Festival también ha presentado hoy algunos de los puntos del plan de movilidad en el que está trabajando con el fin de fomentar la movilidad sostenible.

Estableciendo una colaboración público-privada, se está trabajando en un servicio de autobuses privados a través de “Divertis en vivo”, empresa que cuenta con una amplia experiencia en movilidad de eventos de gran magnitud (Bilbao BBK Live, Cala Mijas Fest o Rock Fest Barcelona, entre otros). Por su parte, el Transporte público interurbano de Mallorca (TIB) apoyará en algunas de las rutas que se establezcan, tanto las de Palma como las circulares de Calvià, para reforzar la flota y frecuencias. También se apostará por el taxi y lanzaderas gratuitas en algunas zonas de Calvià.

En este sentido, se realizará una importante labor de comunicación con el fin de evitar a toda costa el uso del vehículo privado. Se fomentará la pre-reserva de plazas de bus a través de “Divertis en vivo” (Palma, Arenal, Can Pastilla, Part Forana, Sóller y municipio de Calvià con el recinto), así como el uso de servicios discrecionales ofrecidos para el festival, transporte público y taxis.

Se darán a conocer todas las alternativas al vehículo propio para llegar al festival y se concienciará sobre la falta de parking en las cercanías del recinto los días del festival como norma de seguridad.

Zona Premium

En su próxima edición, el festival contará con una nueva zona Premium, un espacio exclusivo en el que compartir con grupos de amigos, empresas y asociaciones de la isla “el evento musical más grande de Balears. Mejor visibilidad en el escenario principal, accesos fáciles y rápidos, instalaciones exclusivas y un excelente servicio serán algunas de las ventajas que ofrecerá este espacio”, anuncia la organización.

Mallorca Live Festival 2023

La sexta edición de la cita mallorquina tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de mayo de 2023 en el Antiguo Aquapark de Calvià con grandes nombres nacionales e internacionales como The Chemical Brothers, The Kooks, Quevedo, Vetusta Morla, Bomba Estéreo, Peggy Gou y Moderat, Black Rebel Motorcycle Club, Natos y Waor, Viva Suecia, The Dandy Warhols, Ayax y Prok, Second, The Reytons, León Benavente, Ginebras y Helena Hauff, entre muchos otros nombres y a falta de más artistas por confirmar.

Las entradas de día y los abonos se pueden adquirir desde 59€ en la web del festival www.mallorcalivefestival.com y en su ticketera oficial See Tickets.

Instituciones y patrocinadores

Un año más Mallorca Live Festival cuenta con el apoyo de instituciones como el Govern a través de la Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), el Consell de Mallorca a través de la Fundació Mallorca Turisme (FMT) y el Ajuntament de Calvià. También cuenta en esta edición con el apoyo de Estrella Damm, INNSiDE by Meliá, Baleària, Air Europa, Logitravel, Coca-Cola y con See Tickets como ticketera oficial. Radio 3, Cadena SER, Mondosonoro y Jenesaispop serán los medios oficiales del festival.