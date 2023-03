Dies de Dansa se estrena en la nueva etapa del Teatre Principal d’Inca ofreciendo al público ocho espectáculos entre el viernes 24 y sábado 25 de marzo, dos fechas que los aficionados de Mallorca a la danza contemporánea tienen que marcar en el calendario. La «ágil e innovadora» propuesta también pretende dar a conocer la sala pública de la capital del Raiguer a las compañías de baile. Durante los dos días se mostrará una colectiva que aglutina cinco representaciones breves bajo el título Cinc episodis d’un error, cuyo hilo conductor es la mujer como objeto y que se desarrolla en un espacio no convencional del Principal d’Inca.

En cuanto a las propuestas de gran formato en el escenario, son tres: I’m (t)here, de Aurora Bauzà y Pere Jou, el viernes 24 a las 18,30 horas; El fin de las cosas, de Inés Sarmiento, ese mismo día a las 19,30 horas; y Ballarina, de Sonia Gómez, el sábado 25 a las 19,30 horas. La primera «es un trabajo escénico y musical sobre la relación entre el cuerpo y la voz que explora nuevas formas de interacción entre ambos», según indican en una nota de prensa. «A partir de la repetición obstinada de una melodía vocal y acompañado por una atmósfera electrónica, el performer-cantante se mueve buscando un cuerpo emancipado de la voz y generando dos discursos simultáneos que se alejan de la tradición musical clásica en la que el cuerpo está silenciado y supeditado al discurso vocal», como añaden desde el teatro.

La obra de Sarmiento «es una creación existencial que cuestiona el concepto de identidad y el propósito de la vida, combinando en escena el lenguaje coreográfico, el performativo y el audiovisual. Una mujer, expulsada del paraíso, se escinde de la naturaleza para construir su ‘yo’. Aparece el conflicto cuando esta identidad construida no puede hacer otra cosa que hundirse. Ella descubre en su cuerpo la fuerza de los elementos, el mar, el fuego, el cielo y la tierra; y se rebela como reflejo de la naturaleza, que le enseña que es un ser mutante, contenedor de infinitas posibilidades y en constante transformación».

En cuanto a Ballarina, «todo gira sobre el deseo de moverse. El espectáculo tiene una puesta en escena muy sencilla para que se pueda ver a la bailarina tan natural como sea posible».

La colectiva que se podrá ver los dos Dies de Dansa la forman los siguientes cinco espectáculos: UFO o la dona objecte no identificada, de la compañía Fiblada, con Aránzazu Lepe y Alba Vinton; Fall down not love, un espectáculo de video-danza de Miquel Àngel Raió, también director del Teatre Principal d’Inca; D’ones, de Maya Triay, acompañada por una quincena de participantes; Ella, regadera, de la misma bailarina que antes; y Misdeed, de Maria del Mar Pérez Garau. La sala pública ofrece abonos para todas las obras a precios más reducidos.