Les acarnissades batalles entorn de la ciutat de Bajmut, a la província de Donetsk, a Ucraïna, la destrucció persistent, la pluja de míssils, la visió d’un paisatge tot d’enderrocs i ruïnes, enverinat per un exèrcit que mata a sou, la desesperada tristor de la poca gent que encara no ha partit, el drama de veure’s impotents, de percebre que la guerra que no volien els mata a tots, un rere l’altre, em porta a plantejar-me algunes qüestions a les quals no sé si sabré trobar una resposta. De principi em ve a la memòria un grafit que vaig veure fa temps en una paret al costat d’una escola d’un barri de París: «El poder és a l’extrem del fusell». I és cert que el poder és a l’extrem del fusell? Si del que es tracta és de fer la guerra, aleshores sí. I és per això que el president Volodimir Zelenski demana més armes, més míssils a la Unió Europea, més tancs, més... Perquè sap que el poder és a l’extrem dels tancs i les metralladores, a l’extrem dels fusells. La sagnant batalla de Bajmut ho ha posat en evidència.

Quan era jove i estudiava a l’Escola Normal creia que tothom era bona gent. És probable que fos per aquella idea que es desprèn de Rousseau: els homes i les dones són bons de naturalesa. Però Rousseau no volia dir això, sinó que cal respectar la naturalesa i els seus cicles i no és bo que els homes vinguin a entorpir el seu procés. Però el mal existeix. Hi ha gent maleïda que decideix fer la guerra i pensa que el poder és a l’extrem dels fusells. Llavors, n’hi ha que neixen malvats? És una pregunta que sovint em ronda pel cap. Llavors seria un error pensar que és la societat qui perverteix els homes i les dones. Hi ha unes predisposicions biològiques a la maldat, uns gens que ens menen a un comportament roí, a actuar de forma brutal i salvatge? D’entre tots els animals, l’home és el més feroç, -deia Thomas Hobbes. Hem vist fins a quin punt el nostre temps ha estat fèrtil en genocidis. També, fèrtil quant a l’odi. I hem vist també que el progrés de la ciència i de la tècnica massa vegades ha estat al servei de l’horror i ha contribuït a l’experiència del mal absolut, a l’exterminació fredament organitzada d’un poble per un altre.

No és fàcil d’entendre. La guerra, la tortura, la massacre formen part de la nostra quotidianitat. Ens n’arriben les imatges i ens ho expliquen. La venjança, el menyspreu de l’altre, la indiferència, la crueltat. Fins i tot hi ha qui es diverteix mentre planifica una putada dirigida a un altre, només pel gust de fer mal, i cercar el clímax del plaer quan es genera dolor i patiment. N’he coneguts, d’aquests, i m’ha costat entendre’ls. Podem pensar que també és genètic? Hi ha un gen –el de la violència- que conviu amb l’espècie humana? La gent tòxica –ara se’n diu tòxica- ho és perquè porta aquesta càrrega genètica?

Com funciona el cervell de la gent perillosa? És cert que hi ha qui s’ho passa bé veient patir els altres? Hi ha a qui la maldat li ve de fàbrica. Pens ara en Putin. És cert, sembla, que no té una bondat de base, que la seva genètica el mena a l’odi, a la destrucció, a la desmesurada ambició de poder i a l’orgull. I la pregunta seria: El dia que va néixer Putin la naturalesa ja sabia que aquell nadó tot just arribat al món era una mala peça? La naturalesa sabia que Hitler, tot just quan era un infant que es xuclava el dit gros de la mà esquerra, era un criminal de guerra? I què sabia la naturalesa de les maldats encastades a l’ànima de Franco?

La guerra continua. Havien dit que seria una invasió repentina i tot aniria de forma ràpida, que seria com un llamp. No ha estat com un llamp. Hi ha qui diu que el món és un jardí deliciós. Diuen que una llarga filera d’infants encara no nascuts demanen per entrar. Se’ls hauria de dir que possiblement trobaran una vasta, insuportable massacre.