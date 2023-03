La cantautora María Peláe trae a Mallorca su mezcla de flamenco, música latina y electrónica

La cantautora Maria Peláe actúa este viernes noche en la Sala Magna del Auditorium de Palma, al que llega con su recién estrenada gira Si se achucha, entra, con temas de su último disco, La Folcrónica, y otros inéditos con los que le gusta sorprender al público. Esta será su primera actuación y visita a la isla, y lo hará “por la puerta grande, cantando”, comenta. Será la ocasión de escuchar en directo esas letras con crítica social que abogan por la libertad y el respeto a la diversidad sexual.

Esta artista malagueña no quiere ni definirse ni clasificarse en un estilo y sus temas van desde el flamenco a la electrónica, pasando por la canción de autor, una mezcla que es la que lleva al escenario del Auditorium, este 10 de marzo, a las 21 horas, y que resume en una frase de su Tanguillo del Desahogo: “No es el estilo, es el artista y es justo eso lo que te despista”. “Es lo que pretendo, en los diferentes tipos de sonido, todo tiene realmente su coherencia y sigo siendo yo misma, lo que pasa es que no me gusta encajonarme por lo mismo, porque si un tema requiere de más flamenco, que lo tenga, y si requiere más de latin, que lo tenga y si requiere de canción de autor, que lo tenga”.

Además de los temas incluidos en su último disco y en la reedición posterior de ese trabajo, María Peláe avanza que interpretará esas canciones que solo canta en sus conciertos. “Me gusta el momento de tú a tú con la gente y que sea sorpresivo, de que puedan escucharlos por primera vez delante mío”.

Una carrera consolidada

La cantautora comenzó en la música hace ya más de doce años, marcada por artistas como Lola Flores y Rocío Jurado, pero también por Celia Cruz, Chano Lobato, Juan Luis Guerra o el rapero Residente. Con el tema En casa de herrero, en 2019, llegó un “cambio gordo” en su carrera. “Venía del disco Hipocondría, que lo sacamos a través de un crowdfunding, era más un corte de canción de autor, y con Alba Reig (integrante de Sweet California), que es la productora de la mayoría de mis temas, probamos todo lo flamenca que yo era y el experimento salió bien. Cuando sacamos La niña, fue el cambio grande, ya podía ser 100% yo y con una producción que podía llegar a más oídos”.

Esa respuesta del público le hace sentir “muy contenta por cómo ha reaccionado la gente a cada uno los singles, y aunque sean muy diferentes unos de otros, todo lleva una coherencia y la gente lo va pillando por el lado que pretendía desde un principio”.

María Peláe también llegó a más público como participante del programa televisivo Tu cara me suena, en el que participó el pasado año.

Peláe sacó La Folcrónica hace justo un año y su reedición se produjo hace cuatro meses. La artista proyecta publicar un otro disco a finales de este 2023 o principios del siguiente. “Siempre se está creando cosas nuevas, que haya material nuevo, como el single de Deshielo, que salió hace dos semanas, y en un par de meses sacaremos otro que será más gamberro y más de verano”, anuncia.