¿Qué opina de las novelas de Chester Himes protagonizadas por los detectives 'Ataúd' Ed Johnson y 'Sepulturero' Jones?

Me gustan, pero solo son una influencia más en este libro. A lo mejor serían la referencia número 15 de las 20 que he utilizado. Pero Himes era un escritor negro que escribía de delincuentes en Harlem en los años 50 y 60, así que resulta inevitable que venga a la cabeza. Sobre todo me han inspirado películas. 'Atraco perfecto' de Kubrick, los filmes criminales de Jean Pierre Melville, 'thrillers' estadounidenses de los 70 como 'Tarde de perros'... En cuanto a referentes literarios, Richard Stark [uno de los seudónimos de Donald E. Westlake] sería el principal. En concreto sus novelas con Parker como protagonista han sido un gran modelo para crear el delincuente sociópata Pepper.

¿Ha sido su intención elevar la literatura de género a digamos literatura seria?

No. No distingo entre literatura alta, media o baja. La literatura funciona o no funciona y ya está. No me parece que la novela criminal necesite que la elevemos a nada.