La artista Rossy de Palma celebra el 8M con una playlist de canciones de mujeres que le inspiran, como Grace Jones, Amy Winehouse o Rosalía.

“Ha sido muy difícil no seguir engordando esta playlist popurrí de maravillosas creadoras de ayer y hoy. Es sólo un ramillete de 40 flores, pero hubiera podido llegar a las 100 o a las 1.000, ya que son muchas las mujeres libres e inspiradoras, fuertes y vulnerables…su sensibilidad nos acompaña, nos anima, nos consuela, con ellas reímos, lloramos y bailamos. ¡Feliz día de la Mujer a todas! Celebrémonos con Música y recordad: ¡Qué sería de nosotras sin nosotras!”, ha manifestado la actriz y cantante sobre esta playlist en Apple Music.

Rossy de Palma ha seleccionado temas que le inspiran y de otras artistas a las que rinde un homenaje especial en el Día de la Mujer. En su lista personal de canciones, figuran Grace Jones y su inmortal La Vie en Rose, Nina Simone con I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free o divas consagradas como Diana Ross y Billie Holiday.

También ha incluido a cantantes más cercanas como Silvia Pérez Cruz, María José Llergo y Rosalía con Sakura. Las mujeres internacionales que Rossy destaca entre sus preferencias incluyen a la eterna Amy Winehouse o Billie Eillish y su himno “Happier Than Ever”. La huella personal de su playlist la pone su tema “Calor” de 2006.

La mallorquina comenzó en 1984 con el grupo Peor Impossible, un soplo de frescura, vanguardia y diversión encuadrado en el contexto artístico de la llamada Movida Madrileña. Su trabajo discográfico “Passion” se editó en 1985 bajo el sello Ariola con portada de Ouka Leele. El grupo se disolvió en 1989 y algunos de sus miembros continuaron su trayectoria en la formación Diabéticas Aceleradas.

Entre otros honores y galardones, Rossy de Palma fue nombrada Caballero de las Artes y las Letras por la República de Francia en 2013, y en 2019 el Ministerio de Cultura de España le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.