Merçè Pons: «Cuando comenzaba me dijeron que una mujer no servía para componer»

La compositora Mercè Pons estrenará este jueves, 9 de marzo, Revelacions, una obra que interpretará la Orquestra Simfònica de Balears, dirigida por Pablo Mielgo, en el Auditorium. Será un concierto dedicado a la mujer en el que, además de esta composición, se interpretarán creaciones de Clara Schumann y Florence Price. Pons declara que está en un «muy buen punto» en su carrera y que «va a ir a más». Su trayectoria ha rebatido aquello que le dijeron años atrás, cuando cuestionaron su valía para componer por el hecho de ser mujer.

«Una de las primeras cosas que me dijeron cuando comenzaba es que una mujer no servía para componer. Directamente, así», recuerda la compositora, quien ayer se mostraba feliz tras asistir a un ensayo de Revelacions con la Simfònica. «El contacto con los músicos es necesario, porque es cuando aprendes de verdad», afirma.

Esta es su cuarta obra para orquesta, tras Contradiccions, Expectatives y Percepcions. «Es un camino cada vez más optimista, más abierto, es como un paralelismo con mi ilusión, con la composición», comenta Pons, quien en los últimos años ha ido encadenando proyectos. En esta nueva obra, ha compuesto «una serie de oleadas, de sonoridad, muy íntimas, porque Revelacions quiere decir confidencias, quiere decir descubrimiento de algo secreto... y en este caso voy preparando todo un ambiente, con una mezcla muy transparente, muy sutil, muy pianissimo, flojito, combinando diferentes instrumentos. Cada preparación es distinta y cada una nos llevará a una revelación», explica sobre lo que se escuchará este jueves en el Auditorium. «Es una obra que va in crescendo hasta una explosión de revelación final», añade su autora.

Para componer, Pons tiene su método y lo primero es «preparar el concepto», qué quiere expresar y cómo lo quiere decir. Después, ya es cuestión de oficio, de hallar las mezclas instrumentales para llevar a cabo lo que ha ideado.

Como suele hacer, la compositora dejó reposar esta obra para retomarla meses después, un tiempo en el que siguió trabajando en otros proyectos, algo que le ayuda a generar nuevas ideas y a tener una visión más crítica sobre lo compuesto.

Desde 1995, Mercè Pons no ha parado de trabajar y estudiar, aunque con momentos de menor intensidad, ya que en este tiempo también ha tenido tres hijos. «Mi primera obra para orquesta, la compuse en el mes de agosto, de las 5 a las 8 de la mañana... Era la única manera, porque a partir de las 8 era ‘mami’».

Ahora está enfrascada en un máster en la Universidad Complutense, sigue con su Gabinet de Comprensió Musical, dedica 12 horas diarias a trabajar y afirma que está «disfrutando». En unos meses, se meterá de lleno en la composición de otra obra, Fantasia sobre l’Atlàntida, basada en la obra de Mossèn Cinto Verdaguer y para la que tiene una subvención a la creación del Institut d’Estudis Baleàrics.

8M

El concierto programado con motivo del Día de la Mujer plantea una reflexión. «Me gustaría que no hubiera esta diferenciación entre hombres y mujeres compositores, porque si la hay es que, evidentemente, no estamos equiparados. Y da igual si una composición es de un hombre o de una mujer», comenta Pons.

También en el ámbito musical ha habido que hacerse un lugar, desde las instrumentistas a las compositoras, que durante mucho tiempo no pudieron firmar sus obras. «Hasta hace unos 50 años, prácticamente no había mujeres en las orquestas. Esto ahora ha cambiado, cada vez hay más», celebra Pons. La composición está arriba de la pirámide musical y «si ya cuesta llegar ahí, aún cuesta más si eres una mujer», comenta Pons, quien celebra que «todo está empezando a cambiar».