Josean Alija: «Cuando sientes que tienes todo perdido, tienes que buscar cosas que te motiven a seguir»

Josean Alija (León, 1978) es el chef del restaurante Nerua, en el Guggenheim de Bilbao, distinguido con una estrella Michelin desde sus inicios, pero también es el cocinero que se quedó sin sentido del gusto y del olfato tras un grave accidente de moto. Siguió cocinando a partir de los recuerdos que tenía del sabor de cada alimento. Este pasado lunes ha estado estuvo en el Museu Fundación Juan March de Palma para hablar de creatividad, en un ciclo presentado por Toni Segarra.

¿Cuánta dosis de creatividad hay en su cocina?

Yo creo que mi cocina tiene una dosis de creatividad muy alta, pero también una creatividad que nace muchos años atrás como un riesgo, de empezar a hacer algo que hoy día es presente, pero que en su día era un riesgo. Hoy en día todos estamos más abiertos a conocer, a aprender y, en nuestro caso, la creatividad está sujeta a valores como el conocimiento y la capacidad de construir historias a partir de lo que son los productos.

Perdió los sentidos del olfato y el gusto. ¿Cómo los reeducó?

Reeducar el olfato y el gusto es una cuestión de trabajo. Recuerdo llegar al hospital y planteo que tengo un problema, que a veces siento que en el olfato y el gusto pierdo referencias. Sabían perfectamente que era algo que podía ocurrir después del accidente. Me hicieron un test y las caras no fueron buenas. En un ambiente de confianza, me responden que tengo una pérdida del olfato de un 80 o un 90%, no recuerdo la cifra exacta, pero era una barbaridad. Para mí, lo preocupante era «qué puedo hacer para recuperar» y la respuesta fue «hay poco que hacer». Lo que puedes hacer es volver a nacer, echarle huevos y tirar pa’lante e intentar memorizar todos los sabores... Sabor es olfato y gusto.

¿Ha llegado a recuperar esos sentidos?

Ya ve que me he perdido en la ciudad [bromea]. Sí, estuve sin gusto y olfato entre dos y tres años. Llegó un día en que empecé a reconocer las cosas por cómo sabían y olían y no por cómo las idealizaba yo. Y ese fue un momento importante. Tuve mucha suerte, pero también es cierto que hubo un trabajo detrás de reaprender todo lo vivido y sobre todo porque me cogió en una edad muy complicada.

Muy joven y estaba empezando su carrera...

Sí, era la primera vez que tenía un puesto relevante en la cocina, era chef...

Se presentó al concurso de Mejor Chef Joven estando convaleciente.

Cuando uno siente que tiene todo perdido tiene que buscar cosas que te motiven a seguir. Me presenté al concurso en unas circunstancias físicas horribles. Había unos cocineros que hoy son muy importantes, como Dani García, Jordi Cruz... y yo, por golpe de gracia o de pena, gané. Lo que supuso para mí fue volver a ser cocinero y volver a tener la oportunidad de seguir en un oficio que estuve a punto de perder.

¿En qué medida su trabajo es investigación?

Mi trabajo tiene que ver con que la gente disfrute y tiene que ver con cosificar ideas. Eso es la creatividad, que es lo que no se ve. La creatividad consiste en dar solución a muchas ideas y trabajar con algo que para nosotros es muy importante: el entorno, los productos y la temporalidad. Y que cada uno de esos productos te cuente cosas y te haga sentir que estás en Bilbao, en Euskadi.

Mencionaba la temporalidad de los productos. Usted escribió hace tiempo sobre las consecuencias del cambio climático en la cocina.

Las temporadas son más cortas y eso influye en el gusto. En el producto de huerta es una cuestión de madurez, que le falta azúcar, le falta gusto... y dura muy poco la temporada. En todo lo que es el mar, pasa lo mismo, le falta grasa, le falta potencia, gusto... Cada vez, hacer una cocina marcada en estaciones es más complejo, porque son más débiles esas estaciones pero como profesional te ofrece cambiar las reglas del juego para seguir trabajando con ese producto.

En Nerua cambia la carta tres veces al año. ¿Con cuánto tiempo de antelación trabajan?

La idealización de la carta comienza un año antes de cada temporada. Y a partir de ahí vas trabajando el aspecto creativo, con los parámetros que te da la naturaleza. Y eso no deja de ser una motivación y un afán de superación. Muchas veces no cambiamos tanto de producto, sino de lo que te comunica, de ese lenguaje que te permite ofrecerlo a través de esa creatividad, de esas técnicas nuevas que vas aprendiendo, de sacarle más partido. Y también hemos aprendido muchas veces a renunciar a la creatividad para recuperar cosas que funcionan muy bien, que son platos que terminan haciendo un ADN de lo que es nuestra cocina. Hay ciertas cosas que mantenemos en cada temporada, porque si consigues hacer algo que supera lo que estás presentando, perfecto, si no, quédate con esto.

Y si un producto es bueno, tampoco necesita demasiado...

Para mí, el secreto es menos es más y un producto lo que requiere es una caricia, una caricia que es la mejor técnica, darle la temperatura necesaria para que eso luzca y sea satisfactorio.

¿Cuál es el alimento o el ingrediente que no falta en su cocina?

El alimento es la ilusión y el ingrediente, el umami vasco, algo que tiene que ver con esas cosas que tocan los circuitos emocionales y generan mucho placer.